Formula E-Race Case: ఫార్ములా ఈ-రేస్ కేసులో కీలక మలుపు
Formula E-Race Case: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెనుదుమారం రేపిన ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసు కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ వ్యవహారంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ (ACB) అధికారులు సోమవారం నాంపల్లిలోని ఏసీబీ కోర్టులో సుదీర్ఘమైన ఛార్జిషీట్ను దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో మాజీ మంత్రి, భారాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ను ప్రధాన నిందితుడిగా (A1) పేర్కొనడం సంచలనంగా మారింది.
నిందితుల జాబితా:
ఏసీబీ దాఖలు చేసిన అభియోగపత్రంలో మొత్తం ఐదుగురిని ప్రధాన నిందితులుగా చేర్చారు:
A1: కల్వకుంట్ల తారక రామారావు (కేటీఆర్), మాజీ మంత్రి.
A2: అర్వింద్ కుమార్, ఐఏఎస్ అధికారి.
A3: బి.ఎల్.ఎన్. రెడ్డి, హెచ్ఎండీఏ మాజీ చీఫ్ ఇంజినీర్.
A4: కిరణ్ మల్లేశ్వరరావు, స్పోర్ట్స్ కన్సల్టెంట్.
A5: ఎఫ్.ఈ.ఓ (ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్), యూకే సంస్థ.
ప్రధాన అభియోగాలు: రూ.55 కోట్ల మళ్లింపు
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా దాదాపు రూ.55 కోట్లను విదేశీ సంస్థలకు నేరుగా మళ్లించినట్లు ఏసీబీ ప్రాథమికంగా నిర్ధారించింది.
క్విడ్ ప్రో కో: ఫార్ములా ఈ-ఆపరేషన్స్ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న 'ఏస్ నెక్స్ట్జెన్' సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించడం వెనుక భారీ కుట్ర దాగి ఉందని ఏసీబీ పేర్కొంది.
ఎలక్టోరల్ బాండ్లు: దీనికి ప్రతిఫలంగా సదరు సంస్థ నుంచి భారాసకు ఎలక్టోరల్ బాండ్ల రూపంలో రూ.45 కోట్లు అందాయని, ఇది ముమ్మాటికీ 'క్విడ్ ప్రో కో' కిందకే వస్తుందని అధికారులు ఛార్జిషీట్లో పొందుపరిచినట్లు తెలుస్తోంది.
కేసు నేపథ్యం ఇదే..
2023 ఫిబ్రవరిలో హుస్సేన్సాగర్ తీరాన జరిగిన ఫార్ములా-ఈ రేసు నిర్వహణలో భారీగా నిధుల దుర్వినియోగం జరిగిందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది.
ఒప్పందం: హెచ్ఎండీఏ నిధుల నుంచి రూ.160 కోట్లు మంజూరు చేసేలా అప్పటి ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది.
నిధుల బదిలీ: ఆర్బీఐ నిబంధనలను పక్కనపెట్టి రూ.45.71 కోట్లను విదేశీ కరెన్సీ రూపంలో ఎఫ్.ఈ.ఓకు బదిలీ చేశారు. దీనిపై ఐటీ శాఖ అప్పట్లోనే రూ.8.07 కోట్ల జరిమానా విధించింది.
ప్రాసెసింగ్: గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గతేడాది నవంబర్లో కేటీఆర్ ప్రాసిక్యూషన్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఏసీబీ దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది.
ముగిసిన దర్యాప్తు..
ఈ కేసులో ఇప్పటికే కేటీఆర్, అర్వింద్ కుమార్ సహా ఇతర అధికారులను ఏసీబీ, ఈడీ అధికారులు విచారించారు. విదేశీ సంస్థ ప్రతినిధులను ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రశ్నించి వివరాలు సేకరించారు. నిధుల దుర్వినియోగం, నేరపూరిత కుట్ర, మోసం వంటి సెక్షన్ల కింద అభియోగాలు నమోదు చేస్తూ ఏసీబీ ఈ ఛార్జిషీట్ను సమర్పించింది.