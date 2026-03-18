Tandur: రోహిత్ రెడ్డి ఇమేజ్ను దెబ్బతీసే కుట్ర పోలీసు కేసులపై బీఆర్ఎస్ నేతల సంచలన వ్యాఖ్యలు
Tandur: తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిపై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసు రాజకీయ కుట్రేనని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
తాండూరు, వికారాబాద్ జిల్లా: తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి రాజకీయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా అక్రమ కేసులు బనాయిస్తోందని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపించారు. తాండూరులో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ రాజుగౌడ్, పట్లోళ్ల నర్సింలు మరియు ఇతర కీలక నేతలు పాల్గొని ప్రభుత్వ తీరును తీవ్రంగా ఖండించారు.
కేసు నమోదుపై అనుమానాలు:
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. ఈనెల 15న జరిగినట్లు చెబుతున్న డ్రగ్స్ కేసులో అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఘటన 15వ తేదీన జరిగితే, దానికి సంబంధించి 14వ తేదీనే ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) ఎలా నమోదు చేస్తారని ప్రశ్నించారు. కేవలం రాజకీయ కక్షతోనే డ్రగ్స్ మరియు తుపాకుల కాల్పుల సెక్షన్లను మార్చి రోహిత్ రెడ్డిని ఈ కేసులో ఇరికించారని వారు మండిపడ్డారు.
కాంగ్రెస్ సర్కార్పై విమర్శలు:
"పోలీసులు వాళ్లే, కిట్లు వాళ్లవే.. అంతా కాంగ్రెస్ నేతల కనుసన్నల్లోనే జరుగుతోంది" అని నేతలు విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే నియోజకవర్గంలో అక్రమ కార్యకలాపాలు, గంజాయి కేసులు పెరిగాయని ధ్వజమెత్తారు. రోహిత్ రెడ్డికి ఉన్న ప్రజాదరణను చూసి ఓర్వలేకనే వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగుతున్నారని ఆరోపించారు.
రీ-టెస్టుకు డిమాండ్:
రోహిత్ రెడ్డికి పార్టీ పూర్తి అండగా ఉంటుందని, డ్రగ్స్ కేసులో నిజానిజాలు తేలాలంటే వెంటనే రీ-టెస్టు (Re-test) నిర్వహించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. రోహిత్ రెడ్డి కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వస్తారని, 2028 ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ విజయం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ ఇచ్చే షోకాజ్ నోటీసులకు తగిన వివరణ ఇస్తామని నేతలు స్పష్టం చేశారు.