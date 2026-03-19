Tragedy : అప్పుల బాధతో యువకుడి బలి.. కన్నకొడుకు మృతదేహాన్ని చూసి తట్టుకోలేక తల్లి కన్నుమూత

Home తెలంగాణTragedy : అప్పుల బాధతో యువకుడి బలి.. కన్నకొడుకు మృతదేహాన్ని చూసి తట్టుకోలేక తల్లి కన్నుమూత

Tragedy : జగిత్యాల జిల్లా మోతెలో విషాదం. అప్పుల బాధతో కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకోగా, ఆ బాధ తట్టుకోలేక తల్లి గుండెపోటుతో మృతి చెందింది. యుద్ధం కారణంగా పెద్ద కొడుకు టర్కీలో చిక్కుకుపోయాడు.

Published on: 19 March 2026 10:37 AM IST
X

Tragedy : జగిత్యాల జిల్లాలోని ఆ గ్రామంలో గుండెలు పగిలే రోదనలు వినిపిస్తున్నాయి. లోకం అంతా ఉగాది పండుగ జరుపుకుంటుంటే, ఆ ఇంట్లో మాత్రం మృత్యువు కరాళ నృత్యం చేసింది. అప్పుల బాధ ఒకరి ప్రాణం తీస్తే.. కన్నప్రేమ మరొకరిని బలితీసుకుంది. ఉగాది పచ్చడిలో చేదులాగా ఆ కుటుంబం జీవితం ఒక్కసారిగా ఛిన్నాభిన్నమైపోయింది. జగిత్యాల అర్బన్ మండలం మోతె గ్రామానికి చెందిన దోడ్ల సంపత్ (25) అనే యువకుడు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయాడు. చేసిన అప్పులు తీర్చే మార్గం కనిపించక, జీవితం మీద విరక్తి చెంది బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. గడ్డి మందు తాగి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న సంపత్‌ను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ, చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించడంతో అతను మృతి చెందాడు. చేతికందిన కొడుకు ఇలా అకాల మరణం చెందడం ఆ కుటుంబాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది.

కొడుకు మరణవార్త విని తల్లి గుండె ఆగింది

కన్న కొడుకు మృతదేహాన్ని చూడగానే తల్లి మల్లవ్వ గుండె ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. ప్రాణం కంటే మిన్నగా పెంచుకున్న కొడుకు విగతజీవిగా పడి ఉండటం చూసి ఆమె తట్టుకోలేకపోయింది. తీవ్రమైన మానసిక ఆవేదనతో అక్కడికక్కడే అస్వస్థతకు గురైన ఆమెను వెంటనే జగిత్యాలలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్న సమయంలోనే మల్లవ్వకు గుండెపోటు రావడంతో ఆమె కన్నుమూసింది. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే తల్లి, కొడుకు ఇద్దరూ మరణించడంతో మోతె గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

టర్కీలో చిక్కుకున్న పెద్ద కొడుకు.. యుద్ధం అడ్డంకి

మల్లవ్వ పెద్ద కుమారుడు సంతోష్ బ్రతుకుదెరువు కోసం గల్ఫ్ దేశమైన టర్కీకి వెళ్లాడు. ఇంట్లో జరిగిన ఈ పెను విషాదం గురించి గ్రామస్థులు అతనికి సమాచారం అందించారు. అయితే ప్రస్తుతం టర్కీలో యుద్ధ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో సంతోష్ స్వదేశానికి రావడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. విమాన ప్రయాణాలు, వీసా సమస్యల కారణంగా అతను సకాలంలో చేరుకుంటాడా లేదా అన్నది సందిగ్ధంలో పడింది. కన్నతల్లిని, తోడబుట్టిన తమ్ముడిని కడసారి చూసుకునే అవకాశం ఆ కొడుకుకు దక్కుతుందో లేదోనని గ్రామస్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

గ్రామస్థుల మానవత్వం.. ఎదురుచూపులు

ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో మోతె గ్రామస్థులు గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. పెద్ద కొడుకు సంతోష్ వచ్చే వరకు తల్లి, తమ్ముడి మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించకూడదని నిర్ణయించారు. మృతదేహాలను ఇంటి ముందే ఉంచి, ఆ కొడుకు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అని కళ్లల్లో వత్తులు వేసుకుని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఉగాది పండుగ రోజున గ్రామంలో ఎవరి ఇంట్లోనూ పొయ్యి వెలగలేదు. అందరూ ఆ ఇంటి ముందే చేరి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. యుద్ధం ఆగి, ఆ కొడుకు క్షేమంగా చేరుకోవాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X