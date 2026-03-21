పెన్షన్ల పెంపు ఏమైంది? రేవంత్ సర్కార్ను ప్రశ్నించిన ఆర్మూర్ దివ్యాంగులు
తెలంగాణ బడ్జెట్లో దివ్యాంగుల పెన్షన్ పెంపు మరియు ఇతర సంక్షేమ పథకాలపై స్పష్టత లేకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ ఆర్మూర్లో వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
ఆర్మూర్: తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్లో దివ్యాంగులకు, వృద్ధులకు మరియు వితంతువులకు తగిన ప్రాధాన్యత కల్పించలేదని వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి మండిపడింది. ఈ సందర్భంగా ఆర్మూర్లో జరిగిన సమావేశంలో జాతీయ అధ్యక్షులు సిద్ధార్థ సూర్యవంశం మాట్లాడుతూ.. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దివ్యాంగుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లిందని విమర్శించారు.
నెరవేరని ఎన్నికల హామీలు:
కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే దివ్యాంగుల పెన్షన్ను రూ. 4,000 నుండి రూ. 6,000కు, అలాగే వృద్ధులు, వితంతువులు, బీడీ కార్మికుల పెన్షన్లను రూ. 2,000 నుండి రూ. 4,000కు పెంచుతామని మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడి సమయం గడుస్తున్నా, తాజా అసెంబ్లీ బడ్జెట్లో దీనిపై ఎటువంటి స్పష్టత ఇవ్వకపోవడం అన్యాయమని ధ్వజమెత్తారు.
ప్రధాన డిమాండ్లు:
పెన్షన్ల పెంపు: ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం పెన్షన్లను తక్షణమే పెంచాలి. ఉచిత బస్సు ప్రయాణం: మహిళల తరహాలోనే దివ్యాంగులకు కూడా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాలి. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు: దివ్యాంగులకు కేటాయించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల హామీని నెరవేర్చాలి. బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు: ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న దివ్యాంగుల బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి.
పక్క రాష్ట్రాల్లో దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని, తెలంగాణలో మాత్రం ఎందుకు విస్మరిస్తున్నారని సిద్ధార్థ సూర్యవంశం ప్రశ్నించారు. వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పద్మశ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ నాయకత్వంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే జిల్లా కలెక్టరేట్ల ముట్టడితో పాటు, రోడ్లపై నిరాహార దీక్షలకు దిగుతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.