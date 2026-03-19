Bhatti Vikramarka: దుష్ట శక్తులకు పరాభవం తప్పదు ఉగాది వేళ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి సంచలన వ్యాఖ్యలు
హైదరాబాద్: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కొత్త ఏడాదిలో రాష్ట్రం సాధించబోయే ప్రగతిపై తన ఆకాంక్షలను పంచుకున్నారు.
దుష్టశక్తులకు పరాభవం
వచ్చిన కొత్త సంవత్సరం పేరులోనే 'పరాభవం' ఉందని, ఈ ఏడాది సమాజంలోని దుష్ట శక్తులకు పరాభవం కలగాలని ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధర్మం వర్ధిల్లాలని, అడ్డంకులు తొలగి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
యువతకు ఉపాధి - రైతులకు భరోసా
తెలంగాణలోని అన్ని రంగాలు దిగ్విజయంగా అభివృద్ధి చెందాలని భట్టి విక్రమార్క ఆకాంక్షించారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు: రాష్ట్రంలోని యువతకు ఈ ఏడాది అత్యుత్తమ ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించాలని కోరుకున్నారు. పాడిపంటలు: రైతాంగం పాడిపంటలతో తులతూగాలని, ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆశీర్వదించారు.
ఇందిరమ్మ రాజ్యమే లక్ష్యం
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఇందిరమ్మ ప్రజా ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజల్లో నమ్మకం ఉందని భట్టి పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని తమ ప్రభుత్వం తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తుందని, పేదవాడి సొంతింటి కల సహా అన్ని సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు చేరువ చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.