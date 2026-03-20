Home తెలంగాణNizamabad: ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి నిజామాబాద్ లో సత్తా చాటిన మహిళా రెజ్లర్!

Nizamabad: ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి నిజామాబాద్ లో సత్తా చాటిన మహిళా రెజ్లర్!

నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలం బోర్గాం గ్రామంలో జరిగిన కుస్తీ పోటీల్లో ఢిల్లీకి చెందిన మహిళా పైల్వాన్ బంజిత్ కౌర్ సత్తా చాటింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 11:47 AM IST
Nizamabad
Nizamabad: ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి నిజామాబాద్ లో సత్తా చాటిన మహిళా రెజ్లర్!

రెంజల్ (నిజామాబాద్): కుస్తీ పోటీలు అంటే కేవలం మగవారికి మాత్రమే పరిమితం కాదని నిరూపించింది ఢిల్లీకి చెందిన ఓ మహిళా పహిల్వాన్. నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలం బోర్గాం గ్రామంలో ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన కుస్తీ పోటీలలో ఢిల్లీ యువతి తన సత్తా చాటి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

హనుమాన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కుస్తీ పోటీలు:

బోర్గాం గ్రామంలోని స్థానిక హనుమాన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం రాత్రి ఘనంగా కుస్తీ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలకు స్థానిక మల్లయోధులతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పహిల్వాన్లు తరలివచ్చారు. అయితే, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన బంజిత్ కౌర్ అనే మహిళా పహిల్వాన్.

పురుషులపై ఘన విజయం:

బంజిత్ కౌర్ దంగల్‌లోకి అడుగుపెట్టడమే కాకుండా, పురుష మల్లయోధులతో తలపడి తన పట్టులతో వారిని చిత్తు చేసింది. ఆమె పోరాట పటిమను చూసిన స్థానికులు ఈలలు, చప్పట్లతో థియేటర్ ను తలపించేలా గోల చేస్తూ ఆమెను ప్రోత్సహించారు. ఈ పోటీలో విజయం సాధించిన బంజిత్ కౌర్ కు నిర్వాహకులు 2000 రూపాయల నగదు బహుమతిని అందించి ఘనంగా సత్కరించారు.

దూర భారాన్ని లెక్కచేయని మక్కువ:

నేటి కాలంలో కుస్తీ పోటీలకు ఆదరణ తగ్గుతున్నప్పటికీ, ఆటపై ఉన్న మక్కువతో తాను ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చానని బంజిత్ కౌర్ తెలిపారు. గత రెండేళ్లుగా తాను వివిధ ప్రాంతాల్లో కుస్తీ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నానని, మహిళనని వెనకడుగు వేయకుండా ఎంత దూరమైనా వెళ్లి తన ప్రతిభను చాటుతానని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేవలం 2 నుంచి 10 వేల లోపు బహుమతి ఉన్నప్పటికీ, ఆటపై గౌరవంతో వచ్చిన ఆమెను గ్రామస్తులు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కొనియాడారు.

Nizamabad KusthiFemale WrestlerManjeet Kaur DelhiTelangana Wrestling
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

