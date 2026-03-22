Narayana: పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Home తెలంగాణNarayana: పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Narayana: పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం వెనుక అమెరికా కార్పొరేట్ శక్తుల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ ఆరోపించారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 3:08 PM IST
X

హైదరాబాద్: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ వాతావరణంపై సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ యుద్ధం కేవలం అమెరికాలోని కార్పొరేట్ శక్తుల స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసమే జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.

ప్రధాని మోడీ తీరుపై విమర్శలు:

అమెరికా అధ్యక్షుడితో తనకు అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పుకునే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు కనీస ప్రయత్నం చేయడం లేదని నారాయణ విమర్శించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో శాంతిని నెలకొల్పడంలో భారత ప్రభుత్వం విఫలమవుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌లో భారీ ర్యాలీ:

పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న హింసకు మరియు యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా వామపక్ష ప్రజా సంఘాలు గళమెత్తనున్నాయి. ఈ నెల 29న హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ ర్యాలీని చేపడుతున్నట్లు నారాయణ వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యుద్ధ వ్యతిరేక నినాదాలతో పాటు శాంతిని కాంక్షిస్తూ వామపక్ష శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటాయని ఆయన తెలిపారు.

సమాజంలోని శాంతి కాముకులు, ప్రజా సంఘాలు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

CPI NarayanaMiddle East WarLeft Parties Rally HyderabadPM Modi US RelationsInternational News Telugu
Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X