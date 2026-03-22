Narayana: పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై నారాయణ సంచలన వ్యాఖ్యలు
హైదరాబాద్: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ వాతావరణంపై సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ యుద్ధం కేవలం అమెరికాలోని కార్పొరేట్ శక్తుల స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసమే జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.
ప్రధాని మోడీ తీరుపై విమర్శలు:
అమెరికా అధ్యక్షుడితో తనకు అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పుకునే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు కనీస ప్రయత్నం చేయడం లేదని నారాయణ విమర్శించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో శాంతిని నెలకొల్పడంలో భారత ప్రభుత్వం విఫలమవుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్లో భారీ ర్యాలీ:
పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న హింసకు మరియు యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా వామపక్ష ప్రజా సంఘాలు గళమెత్తనున్నాయి. ఈ నెల 29న హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ ర్యాలీని చేపడుతున్నట్లు నారాయణ వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యుద్ధ వ్యతిరేక నినాదాలతో పాటు శాంతిని కాంక్షిస్తూ వామపక్ష శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటాయని ఆయన తెలిపారు.
సమాజంలోని శాంతి కాముకులు, ప్రజా సంఘాలు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.