Kondagattu: జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు అంజన్న ఆలయంలో చిన్న హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 March 2026 3:40 PM IST
Kondagattu: హనుమాన్ జయంతి సందడి.. అంజన్న క్షేత్రంలో భారీ ఏర్పాట్లు!

Kondagattu: జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయం చిన్న హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే ఈ ఉత్సవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి మరింత విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అధికారులు. ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ఆలయంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.

ఈ క్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్, ఎస్పీ అశోక్ కుమార్, డీఎస్పీ రఘు చందర్, ఆలయ ఈవో అంజనా రెడ్డితో కలిసి ఆలయ పరిసరాలను స్వయంగా పరిశీలించారు. భక్తుల రద్దీని అంచనా వేసి, క్యూలైన్లు విస్తరించడంతో పాటు ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. అలాగే వాహనాల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్కింగ్ సదుపాయాలను విస్తరించాలని, ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై ప్రత్యేక ప్రణాళిక అమలు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.

భక్తులకు తాగునీటి కొరత లేకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని, అవసరమైన చోట తాత్కాలిక నీటి ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్ సేవలు అందుబాటులో ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు. అలాగే భద్రతా పరంగా ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా పోలీసులు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, సీసీ కెమెరాలు, అదనపు సిబ్బంది ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్పీకి సూచనలు ఇచ్చారు.

ఉత్సవాల సమయంలో శుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది నిరంతరం విధుల్లో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం కల్పించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి ఉత్సవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు అధికారులు.

మొత్తంగా చిన్న హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ప్రశాంతంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో జరిగేలా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని జిల్లా అధికారులు తెలిపారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

