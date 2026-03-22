Revanth Reddy : నేడు సిద్దిపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సుడిగాలి పర్యటన.. వందల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం

Revanth Reddy : సిద్దిపేటలో నేడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన. ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభం, రైతు భరోసా నిధుల విడుదల మరియు రూ. వందల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు.

CR Reddy
Published on: 22 March 2026 8:38 AM IST
Revanth Reddy
X

Revanth Reddy : సిద్దిపేట జిల్లాలో నేడు అభివృద్ధి పండుగ జరగబోతోంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు (మార్చి 22, 2026) జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా వందల కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయడమే కాకుండా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతన్నలు ఎదురుచూస్తున్న రైతు భరోసా నిధులను కూడా విడుదల చేయబోతున్నారు. నంగునూరు మండలం నర్మెట వేదికగా ఈ భారీ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి.

రైతు భరోసా నిధులు, ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీ

నేడు మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నంగునూరు మండలం నర్మెట గ్రామానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన భారీ రైతు మహోత్సవంలో పాల్గొంటారు. వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేసిన 150 స్టాల్స్‌ను సీఎం సందర్శిస్తారు. అనంతరం సుమారు రూ.300 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన హైటెక్ ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించడంతో పాటు, అక్కడే పామాయిల్ రిఫైనరీ యూనిట్‌కు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఇదే వేదిక నుంచి రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది రైతులకు యాసంగి రైతు భరోసా నిధులను బటన్ నొక్కి విడుదల చేయనున్నారు.

సిద్దిపేటలో మౌలిక సదుపాయాల వెల్లువ

పర్యటనలో భాగంగా సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో రూ.141.34 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న తాగునీటి సరఫరా ప్రాజెక్టులు, భూగర్భ డ్రైనేజీ (UGD) పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఇది పట్టణ వాసుల చిరకాల వాంఛను తీర్చనుంది. అలాగే, నంగునూరు మండలం గట్ల మల్యాల, సిద్దిపేట పట్టణంలోని ఎన్జీవోస్ కాలనీలో కొత్తగా నిర్మించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల (PHC/UPHC) భవనాలను కూడా ఆయన ప్రారంభించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తారు.

ఆరోగ్యం, జైలు భవనాల ప్రారంభోత్సవం

సిద్దిపేట అర్బన్ మండలం ఎన్సాన్ పల్లి గ్రామంలో రూ.78 కోట్లతో నిర్మించిన అత్యాధునిక జిల్లా జైలు భవనాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు ప్రారంభించబోతున్నారు. అదే గ్రామంలో రూ. 15 కోట్లతో నిర్మించిన 50 పడకల సమీకృత ఆయుష్ ఆసుపత్రిని, అలాగే రూ.3.60 కోట్లతో ఏర్పాటు చేసిన సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్‌ను కూడా ఆయన జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. దీనివల్ల జిల్లాలో వైద్య సదుపాయాలు మరింత మెరుగుపడనున్నాయి.

గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో విద్యా విప్లవం

గజ్వేల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు కూడా సీఎం రేవంత్ తీపి కబురు అందించబోతున్నారు. కొండపాక మండల కేంద్రంలో రూ.200 కోట్లతో నిర్మించనున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‎కు ఆయన శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఇది నిరుపేద విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయి విద్యను అందించనుంది. మర్కుక్ మండలంలోని తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో రూ.16.62 కోట్లతో చేపట్టనున్న అదనపు భవనాలకు కూడా శంకుస్థాపన చేస్తారు. చివరగా జగదేవ్ పూర్ మండల కేంద్రంలో రూ.9.65 కోట్లతో నిర్మించిన సమీకృత మండల కార్యాలయాల సముదాయాన్ని ప్రారంభిస్తారు.

Revanth ReddySiddipetRythu Bharosa
CR Reddy

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X