CM Revanth Reddy: రవీంద్ర భారతి ఉగాది వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ నెల 22 నుంచి రైతు భరోసా ప్రారంభిస్తామని, వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మారుస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 3:51 PM IST
CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy: రవీంద్ర భారతిలో వైభవంగా ఉగాది వేడుకలు రుణమాఫీపై రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చి, అన్నదాతను నిజమైన రాజుగా చేయడమే తమ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. రవీంద్ర భారతిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకల్లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పంచాంగ శ్రవణం అనంతరం ప్రజలనుద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు.

అన్నదాత బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది

తెలంగాణలో దాదాపు 70 శాతం కుటుంబాలు వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయని సీఎం గుర్తుచేశారు. "ఉగాది అనేది నిజమైన రైతుల పండుగ. పొలాల్లో కష్టపడే అన్నదాతలు సుఖసంతోషాలతో ఉన్నప్పుడే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా, శాంతియుతంగా ఉంటుంది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

రుణమాఫీ నుంచి రైతు భరోసా వరకు..

రైతు సంక్షేమం పట్ల తమ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధిని వివరిస్తూ సీఎం కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు: రుణవిముక్తి: ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇప్పటికే రుణమాఫీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, రైతులను అప్పుల ఊబి నుంచి విముక్తుల్ని చేశామని తెలిపారు. రైతు భరోసా ప్రారంభం: రైతులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'రైతు భరోసా' నిధులను ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి పంపిణీ చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు.

ప్రజా ప్రభుత్వ అజెండా

రాబోయే కాలంలో వ్యవసాయ రంగంలో మరిన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తామని, ప్రతి రైతు కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు మరియు సాంస్కృతిక రంగ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

