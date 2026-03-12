Home తెలంగాణCM Revanth Reddy: హైదరాబాద్‌కు నెట్‌ఫ్లిక్స్.. రేవంత్ రెడ్డి భారీ ఆఫర్!

CM Revanth Reddy: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ కీర్తి కిరీటంలో మరో అంతర్జాతీయ మైలురాయి చేరింది.

Arun Chilukuri
Published on: 12 March 2026 3:47 PM IST
CM Revanth Reddy: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ కీర్తి కిరీటంలో మరో అంతర్జాతీయ మైలురాయి చేరింది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) తన రెండో అతిపెద్ద 'ఐలైన్ స్టూడియో'ను (Eyeline Studios) హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభించింది. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి , ఐటీ శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబుతో కలిసి ఈ అత్యాధునిక స్టూడియోను ప్రారంభించారు.

ఫ్యూచర్ సిటీలో నెట్‌ఫ్లిక్స్ విస్తరణ

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, నెట్‌ఫ్లిక్స్ సంస్థ తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని ప్రకటించారు. ప్రతిష్టాత్మక **'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'**లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ విస్తరణకు అవసరమైన స్థలాన్ని కేటాయించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని వెల్లడించారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ తన కార్పొరేట్ కార్యాలయాన్ని కూడా ముంబై నుంచి హైదరాబాద్‌కు తరలించాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా అభిలషించారు. టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ మాత్రమే కాకుండా, హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, యానిమేషన్, గేమింగ్ రంగాలకు హైదరాబాద్ కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థే లక్ష్యం

ప్రపంచంలోని 'ఫార్చూన్ 500' కంపెనీలన్నీ హైదరాబాద్ నుంచి పనిచేయాలన్నదే తమ లక్ష్యమని సీఎం తెలిపారు. 2047 నాటికి తెలంగాణను 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దే ప్రణాళికలో భాగంగా అంతర్జాతీయ సంస్థలకు అన్ని విధాలా రక్షణ, సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

క్రీడలు మరియు వినోదం

నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇటీవల స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్న నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 'స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ'తో కలిసి పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. క్రీడా నైపుణ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటడంలో నెట్‌ఫ్లిక్స్, హైదరాబాద్ మధ్య మంచి సారూప్యత ఉందని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐలైన్ స్టూడియో సీఈఓ జెఫ్ షపిరో, సినీ నటుడు రాణా దగ్గుబాటి, ఎఫ్‌డీసీ చైర్మన్ దిల్ రాజు, కేంద్ర కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు మరియు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

NetflixHyderabadEyeline StudiosRevanth Reddy
