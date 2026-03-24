Karimnagar: ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక చెత్త రహిత వార్డుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం

Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి మున్సిపాలిటీ 14వ వార్డులో ప్రజా పాలన – ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం జోరుగా సాగుతోంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 March 2026 6:05 PM IST
Karimnagar
Karimnagar: ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక చెత్త రహిత వార్డుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం

కరీంనగర్ జిల్లా: చొప్పదండి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ప్రజా పాలన – ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం వేగవంతంగా కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా 14వ వార్డ్‌లో పారిశుధ్య పనులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ స్థానిక ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని అందించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వార్డ్ కౌన్సిలర్ పెరుమాండ్ల మానస గంగయ్య గౌడ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి పారిశుధ్య పనులను పర్యవేక్షించడం విశేషం.

ప్రతి రోజు వార్డ్‌లో జరుగుతున్న శుభ్రత కార్యక్రమాలను దగ్గరుండి పరిశీలిస్తూ, చెత్త సేకరణ, కాలువల శుభ్రత, వీధుల పరిశుభ్రత వంటి అంశాల్లో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటామని, వార్డ్‌ను పూర్తిగా పరిశుభ్రంగా ఉంచడం తమ లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

ప్రజా పాలన – ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా పారిశుధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం వల్ల వార్డ్‌లో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుందని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో పని చేస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని, ఇదే దిశగా తాము నిరంతరం కృషి చేస్తామని కౌన్సిలర్ తెలిపారు. ఇలా చొప్పదండి మున్సిపాలిటీ 14వ వార్డ్‌లో కొనసాగుతున్న పారిశుధ్య చర్యలు ఇతర వార్డులకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి.

ChoppadandiKarimnagarPerumandla Manasa
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

