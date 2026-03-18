Siddipet: ఎండిన పంట.. పడని బోరు.. అప్పుల బాధతో రైతు బలవన్మరణం!

Siddipet: సిద్ధిపేట జిల్లా రగోత్తంపల్లిలో విషాదం. సాగునీరు అందక, అప్పులు చేసి వేసిన బోరులో నీరు పడకపోవడంతో రైతు చిన్నారెడ్డి మోహన్ రెడ్డి తన పొలంలోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

Published on: 18 March 2026 5:18 PM IST
Siddipet: సిద్ధిపేటలో సాగు కష్టం... అన్నదాత ఆత్మబలిదానం: బోర్ల వేసినా చుక్క నీరు రాక రైతు ఉరి..!

సిద్ధిపేట: సిద్ధిపేట జిల్లాలో ఒక అన్నదాత సాగు కష్టాలకు తాళలేక తనువు చాలించాడు. నమ్ముకున్న భూతల్లి తనను ఆదుకోకపోవడంతో, చేసిన అప్పులు ఎలా తీర్చాలో తెలియక తీవ్ర మనస్థాపంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. రగోత్తంపల్లి గ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా పెను విషాదాన్ని నింపింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే:

రగోత్తంపల్లి గ్రామానికి చెందిన చిన్నారెడ్డి మోహన్ రెడ్డి అనే రైతు తనకున్న పొలంలో వరి సాగు చేశాడు. అయితే, ఈ ఏడాది భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడంతో సాగునీటికి తీవ్ర ఇబ్బంది ఏర్పడింది. చేతికొచ్చే దశలో ఉన్న పంట ఎండిపోతుండటంతో, మోహన్ రెడ్డి అప్పులు చేసి మరీ కొత్తగా బోరు బావి తవ్వించాడు. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు ఆ బోరులో కూడా చుక్క నీరు పడకపోవడంతో ఆయన దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయాడు.

పెట్టిన పెట్టుబడి పోవడం, అప్పులు పెరిగిపోవడంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన మోహన్ రెడ్డి, తన వ్యవసాయ పొలంలోని చెట్టుకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఆదుకోవాలని గ్రామస్తుల విన్నపం:

మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఇంటి పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన ఆ కుటుంబం ఇప్పుడు వీధిన పడింది. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి బాధితులకు ఆర్థిక సహాయం అందించి ఆదుకోవాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Siddipet NewsFarmer Suicide TelanganaAgriculture CrisisCrop Damage News
