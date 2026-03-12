CBI Notices: కవిత ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు
CBI Notices: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు సీబీఐ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో సీబీఐ అభియోగాలు నిరాధారంగా ఉన్నాయని ఇటీవల రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు తీర్పు ఇ్చచింది. కోర్టు తీర్పుపై సీబీఐ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు సమన్లు ఇచ్చేందుకు అధికారులు హైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ లో కవిత నివాసానికి వెళ్లారు. కౌంటర్ అఫిడవిట్ కు సంబంధించి హైకోర్టు ఇచ్చిన నోటీసులను ఆమెకు అందచేసేందుకు వెళ్లిన సమయంలో కవిత అందుబాటులో లేరు. సీబీఐ అధికారులు ఆ నోటీసులను కవిత భర్త అనిల్ కు అందచేశారు.
