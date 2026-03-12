Home తెలంగాణCBI Notices: కవిత ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు

CBI Notices: కవిత ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు

CBI Notices: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు సీబీఐ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు.

Arun Chilukuri
Updated on: 12 March 2026 3:40 PM IST
CBI Notices: కవిత ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు
X

 CBI Notices: కవిత ఇంటికి సీబీఐ అధికారులు

CBI Notices: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు సీబీఐ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో సీబీఐ అభియోగాలు నిరాధారంగా ఉన్నాయని ఇటీవల రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు తీర్పు ఇ్చచింది. కోర్టు తీర్పుపై సీబీఐ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు సమన్లు ఇచ్చేందుకు అధికారులు హైదరాబాద్ లోని బంజారాహిల్స్ లో కవిత నివాసానికి వెళ్లారు. కౌంటర్ అఫిడవిట్ కు సంబంధించి హైకోర్టు ఇచ్చిన నోటీసులను ఆమెకు అందచేసేందుకు వెళ్లిన సమయంలో కవిత అందుబాటులో లేరు. సీబీఐ అధికారులు ఆ నోటీసులను కవిత భర్త అనిల్ కు అందచేశారు.


Kalvakuntla KavithaCBI NoticesDelhi Liquor Scam
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X