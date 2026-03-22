Karimnagar: జిసిసి పద్ధతిని రద్దు చేయాలి.. కార్మికుల గళం!

Published on: 22 March 2026 5:51 PM IST
కరీంనగర్: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన విద్యుత్ బస్సుల విధానం వల్ల అటు ఆర్టీసీకి, ఇటు సామాన్య ప్రజలకు మరియు కార్మికులకు పెను భారం పడుతోందని సిఐటియు (CITU) జిల్లా కమిటీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఆదివారం కరీంనగర్‌లోని ముకుందలాల్ మిశ్రా భవన్‌లో సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షులు యు. శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన ఈ అంశంపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు.

రాష్ట్రాల హక్కుల హరణం - గీట్ల ముకుంద రెడ్డి:

ఈ సందర్భంగా ముఖ్య వక్త గీట్ల ముకుంద రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 2019 ఎంవీ యాక్ట్ సవరణతో కేంద్రం రాష్ట్రాల హక్కులను హరించిందని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ (GCC) పద్ధతి కేవలం ప్రైవేటు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు లాభాలు చేకూర్చేందుకేనని మండిపడ్డారు. బస్సుల కొనుగోలు నుండి నిర్వహణ వరకు అంతా ప్రైవేటు సంస్థల చేతుల్లోనే ఉంటుందని, బస్సు తిరిగినా తిరగకపోయినా ఆర్టీసీ సదరు కంపెనీలకు డబ్బులు చెల్లించాల్సి రావడం దారుణమన్నారు. ఇప్పటివరకు కేంద్రం ఖర్చు చేసిన ₹1,11,651 కోట్లలో ఆర్టీసీలకు ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించలేదని ధ్వజమెత్తారు.

ప్రజలపై భారాల మోత:

కరీంనగర్-2 డిపో నుండి నడుస్తున్న విద్యుత్ బస్సుల వల్ల ప్రజలపై అదనపు భారం పడుతోందని నాయకులు పేర్కొన్నారు. కిలోమీటరుకు రూ. 39.80 చొప్పున ఒప్పందం జరిగిందని, ప్రతి ఏటా ఇది 2% పెరుగుతుందని తెలిపారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు అదనంగా రూ. 10 నుండి రూ. 20 వరకు చెల్లించాల్సి వస్తోందని, బస్సులు పెరిగే కొద్దీ ఈ భారం మరింత ఎక్కువవుతుందని హెచ్చరించారు.

కార్మికుల భవిష్యత్తు అంధకారం:

ఆర్టీసీలో కార్మికుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతోందని సిఐటియు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. 2019లో 49,700 మంది ఉన్న కార్మికులు, ఇప్పుడు 38,535కు చేరారని.. అంటే ఆరేళ్లలో 11,165 మంది తగ్గిపోయారని వివరించారు. కొత్త పే-స్కేల్స్ ప్రకటించకపోవడం, పాత అరియర్స్ చెల్లించకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రధాన డిమాండ్లు:

జిసిసి (GCC) పద్ధతిని వెంటనే రద్దు చేయాలి.

ప్రైవేటు సంస్థలకు ఇచ్చే సబ్సిడీలను నేరుగా ఆర్టీసీలకే ఇవ్వాలి.

ఆర్టీసీలే సొంతంగా విద్యుత్ బస్సులను సమకూర్చుకునే అవకాశం కల్పించాలి.

ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పగించే కుట్రలను ఆపాలి.

ఈ సమావేశంలో సిఐటియు నాయకులు ఎడ్ల రమేష్, పున్నం రవి, జి. రాజేశం, ఎ. రామ్మోహన్, పి. మల్లయ్య, సిహెచ్. భద్రయ్య తదితరులు పాల్గొని ప్రసంగించారు.

