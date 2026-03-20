Telangana Assembly: బడ్జెట్ అంటే 'చెవిలో పువ్వు'.. అసెంబ్లీలో గులాబీ దళం హైడ్రామా!

Telangana Assembly: తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఉద్రిక్తత. బడ్జెట్ అంతా మోసమని ఆరోపిస్తూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 2:48 PM IST
Telangana Assembly
Telangana Assembly: బడ్జెట్ అంటే 'చెవిలో పువ్వు'.. అసెంబ్లీలో గులాబీ దళం హైడ్రామా!

హైదరాబాద్: తెలంగాణ శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా ఇవాళ విపక్ష బీఆర్ఎస్ (BRS) తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ప్రజలను వంచించేలా ఉందని ఆరోపిస్తూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.

వినూత్న రీతిలో నిరసన:

సభ ప్రారంభం నుంచే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసిన బీఆర్ఎస్ సభ్యులు, ప్రజల చెవిలో ప్రభుత్వం పూలు పెడుతోందన్న సంకేతంతో.. తమ చెవుల్లో పూలు పెట్టుకుని సభకు హాజరయ్యారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం కొనసాగుతుండగానే ‘బడ్జెట్ అంతా అబద్ధం.. ప్రజలకు మోసం’ అంటూ గట్టిగా కేకలు వేశారు.

బడ్జెట్ ప్రతుల చింపివేత:

ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడుతూ బీఆర్ఎస్ సభ్యులు తమ వద్ద ఉన్న బడ్జెట్ ప్రతిపాదనల పేపర్లను చింపి గాలిలోకి విసిరేశారు. అనంతరం స్పీకర్ పోడియం వద్దకు వెళ్లి నినాదాలు చేస్తూ సభను బహిష్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించి బయటకు వెళ్లిపోయారు.

బయట మీడియాతో మాట్లాడిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు.. ఈ బడ్జెట్‌లో పేదలకు ఒరిగిందేమీ లేదని, అంకెలు తప్ప ఆచరణ లేదని విమర్శించారు. హామీల అమలులో ప్రభుత్వం విఫలమైందని మండిపడ్డారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

