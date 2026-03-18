 Abdullahpurmet: కిరాతక తమ్ముడు.. అక్కను చంపడమే కాకుండా.. 

Arun Chilukuri
Published on: 18 March 2026 5:40 PM IST
Abdullahpurmet: రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ మండలం బాటసింగారంలో అత్యంత పాశవికమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. సొంత అక్కను తమ్ముడే దారుణంగా హత్య చేసి, మృతదేహాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చెరువులో పడేసిన ఉదంతం స్థానికంగా పెను కలకలం రేపింది.

హత్యకు గల కారణం:

పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. బాటసింగారానికి చెందిన సదరు మహిళ భర్త కొంతకాలం క్రితం మరణించాడు. అప్పటి నుంచి ఆమె ఒంటరిగా నివసిస్తోంది. అయితే, ఆమె ప్రవర్తన సరిగా లేదని, దీనివల్ల తమ కుటుంబ పరువు పోతోందని తమ్ముడు ఆమెపై తీవ్ర కోపంతో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరగగా, ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన తమ్ముడు ఆమెను హతమార్చాడు.

ముక్కలు చేసి చెరువులో విసిరి..:

హత్య చేసిన అనంతరం ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు, నిందితుడు మృతదేహాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోశాడు. అనంతరం ఆ భాగాలను మూటగట్టి సమీపంలోని చెరువులో పడేశాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చేపట్టగా, మహిళ శరీర భాగాలు లభ్యమయ్యాయి.

పోలీసుల దర్యాప్తు:

ఈ క్రూరమైన ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అసలు గొడవకు దారితీసిన పరిస్థితులు ఏమిటి? ఈ హత్యలో ఇంకా ఎవరికైనా ప్రమేయం ఉందా? అనే కోణంలో అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ పోలీసులు సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నారు.

