Bodhan: బోధన్ డివిజన్‌లో అకాల వడగండ్ల వాన బీభత్సం. రుద్రూర్, సాలూరా, ఘన్‌పూర్ ప్రాంతాల్లో వరి పంట 70 శాతం మేర నేలరాలింది. ఎకరాకు 35 వేల పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయిన తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కౌలు రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 12:02 PM IST
బోధన్, నిజామాబాద్: నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ డివిజన్‌లో మంగళవారం రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షం రైతులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. ఈదురు గాలులతో కూడిన వడగండ్ల వాన బీభత్సం సృష్టించడంతో, చేతికొచ్చిన వరి పంట పూర్తిగా నేలపాలైంది. సాలూరా, రుద్రూర్, ఘన్‌పూర్ శివార్లతో పాటు లింగంపల్లి, చిక్కడపల్లి ప్రాంతాల్లో పంట నష్టం తీవ్రంగా ఉంది.

70 శాతం పంట నష్టం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో రైతులు:

మరో పది రోజుల్లో కోతకు వస్తుందనుకున్న వరి పంట, వడగండ్ల ధాటికి గింజలన్నీ రాలిపోయి ఒట్టి గడ్డి మిగిలింది. సుమారు 70 శాతం మేర పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎకరాకు సుమారు 35 వేల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టామని, ఇప్పుడు అప్పులు ఎలా తీర్చాలో అర్థం కావడం లేదని కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు.

కౌలు రైతుల పరిస్థితి దారుణం:

ఈ ప్రాంతంలో సుమారు 70 శాతం మంది కౌలు రైతులే సాగు చేస్తున్నారు. ఒక్కో రైతు 50 ఎకరాల వరకు కౌలుకు తీసుకుని సాగు చేయగా, ప్రకృతి ప్రకోపానికి వారి ఆశలన్నీ అడియాసలయ్యాయి. "కుటుంబ అవసరాలు తీరుతాయనుకున్న తరుణంలో, వడగండ్లు మా జీవితాలపై బండరాయిలా పడ్డాయి" అని కౌలు రైతులు వాపోతున్నారు.

ప్రభుత్వానికి రైతుల డిమాండ్:

తక్షణమే వ్యవసాయాధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. కేవలం పట్టాదారులకే కాకుండా, నష్టపోయిన కౌలు రైతులకు కూడా పూర్తిస్థాయిలో పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

