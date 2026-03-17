Rudrur: కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలపై బీజేపీ గర్జన - తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా
Rudrur: నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా. రైతు భరోసా, విద్యుత్ సమస్యలు, ఆరు గ్యారంటీలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన కోనేరు శశాంక్.
రుద్రూర్ (నిజామాబాద్ జిల్లా): రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శిస్తూ రుద్రూర్ మండల కేంద్రంలో బీజేపీ శ్రేణులు భారీ ధర్నా నిర్వహించాయి. మంగళవారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించిన నాయకులు, కార్యకర్తలు ప్రభుత్వంపై నినాదాలు చేస్తూ తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు.
రాక్షస పాలనకు పరాకాష్ట: కోనేరు శశాంక్
ఈ నిరసనలో పాల్గొన్న బీజేపీ బాన్సువాడ నియోజకవర్గ నాయకులు కోనేరు శశాంక్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
వందేమాతరం వివాదం: వందేమాతర గీతం ఆలపిస్తున్న సమయంలో ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు వాకౌట్ చేయడం సిగ్గుచేటని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక వర్గానికి కొమ్ముకాస్తూ వారిపై చర్యలు తీసుకోకపోవడం దురదృష్టకరమని మండిపడ్డారు.
రైతు సమస్యలు: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైతులను మోసం చేశారని, నేటికీ రైతు భరోసా నిధులు అందలేదని ఆరోపించారు. యూరియా అందుబాటులో లేక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైడ్రా తీరుపై విమర్శ: ప్రజా సమస్యలను గాలికి వదిలేసి, పేదల ఇళ్లను కూల్చడమే ప్రభుత్వం పనిగా పెట్టుకుందని విమర్శించారు.
విఫలమైన ఆరు గ్యారంటీలు
మండల అధ్యక్షుడు ఆలపాటి హరికృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ధర్నాలో నేతలు మాట్లాడుతూ.. ఆరు గ్యారంటీలు అమలు కాక ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని, నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేయడంలోనూ ప్రభుత్వం విఫలమైందని అన్నారు. అనంతరం తమ డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బందికి అందజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ కౌన్సిల్ సభ్యులు ప్రశాంత్ గౌడ్, సీనియర్ నాయకులు పార్వతి మురళి, ఏంల గజేందర్, శానం బాలు, పోశెట్టి, తేల రవి, బెజగం వెంకన్న, అనిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.