BJP Protest: ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని బిజెపి నాయకుల ధర్నా!

BJP Protest: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 6 గ్యారెంటీలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు బీజేపీ భారీ ధర్నా చేపట్టింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 3:10 PM IST
కరీంనగర్: రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ బీజేపీ శ్రేణులు కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు భారీ ధర్నా నిర్వహించాయి. రాష్ట్రవ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా జరిగిన ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఇతర ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

ప్రభుత్వంపై విమర్శల జడివాన:

ఈ సందర్భంగా బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ.. మోసపూరిత హామీలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గద్దెనెక్కిందని, తీరా అధికారం చేజిక్కించుకున్నాక ప్రజలను నట్టేట ముంచుతోందని మండిపడ్డారు. "మహిళలకు ఇస్తామన్న తులం బంగారం ఏమైంది? పెంచుతామన్న పెన్షన్లు ఎక్కడ? రైతులకు రుణమాఫీ ఎప్పుడు చేస్తారు?" అంటూ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.

రైతులకు, మహిళలకు అన్యాయం:

రైతుల ఇబ్బందులు: అకాల వర్షాలతో పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని, బోనస్ ఊసే లేదని ధ్వజమెత్తారు. తక్షణమే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.మహిళా మోసం: కేవలం ఫ్రీ బస్సు స్కీమ్‌తో మహిళలను మభ్యపెడుతున్నారని, గృహజ్యోతి వంటి ఇతర హామీలు నీరుగారిపోయాయని ఎద్దేవా చేశారు.

ప్రభుత్వం తన మొండి వైఖరి వీడి, తక్షణమే ఆరు గ్యారెంటీలను అమలు చేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. లేనిపక్షంలో రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని, ప్రజల తరపున పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ అధికారులకు తమ వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు.

