Bhagat Singh Anniversary: 95వ వర్ధంతి: భగత్ సింగ్ ఆశయాల కోసం యువత ఏకం!

Bhagat Singh Anniversary: భగత్ సింగ్ 95వ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలో SFI, DYFI ఆధ్వర్యంలో 2K రన్ నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 3:57 PM IST
జిల్లా కేంద్రం: భారత స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, విప్లవ వీరుడు భగత్ సింగ్ 95వ వర్ధంతి వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని SFI, DYFI జిల్లా కమిటీల ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం భారీ 2K రన్ నిర్వహించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని గీత భవన్ చౌరస్తా నుండి భగత్ నగర్‌లోని భగత్ సింగ్ విగ్రహం వరకు ఈ పరుగు కొనసాగింది. SFI జిల్లా మాజీ నాయకులు మిల్కూరి వాసుదేవరెడ్డి జెండా ఊపి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

సామ్రాజ్యవాదం, మతోన్మాదంపై గర్జన:

ఈ సందర్భంగా వాసుదేవరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. భగత్ సింగ్ కేవలం ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కాదని, దోపిడీ వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ఒక గొప్ప సిద్ధాంతమని కొనియాడారు. నేటి సమాజంలో పెరుగుతున్న కార్పొరేట్ దోపిడీ, మతోన్మాద శక్తులు సామాజిక ఐక్యతను దెబ్బతీస్తున్నాయని, యువత సెక్యులర్ విలువలను కాపాడేందుకు ఐక్యంగా ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు. "యుద్ధం వద్దు – శాంతి ముద్దు" అనే నినాదంతో శాంతి, సమానత్వం కోసం పోరాడటమే భగత్ సింగ్‌కు ఇచ్చే నిజమైన నివాళి అని పేర్కొన్నారు.

డ్రగ్స్, నిరుద్యోగంపై హెచ్చరిక:

DYFI జిల్లా కార్యదర్శి నరేష్ మాట్లాడుతూ.. దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య వేధిస్తున్నా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. ఇదే క్రమంలో యువత డ్రగ్స్, గంజాయి, బెట్టింగ్ యాప్స్ వంటి వ్యసనాలకు బానిసలై భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. యువత తమ హక్కుల కోసం పోరాట పంథాను ఎంచుకోవాలని సూచించారు.

విద్యార్థుల బాధ్యత:

SFI జిల్లా కార్యదర్శి గజ్జల శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు సామాజిక బాధ్యతను కలిగి ఉండాలని, విద్యా రంగంలో పెరుగుతున్న వాణిజ్యవాదంపై ప్రశ్నించాలని కోరారు. భగత్ సింగ్ చూపిన పోరాట మార్గంలో నడవడమే ప్రస్తుత తరుణంలో అత్యవసరమని పిలుపునిచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో DYFI, SFI జిల్లా నాయకులు రాజ్ కుమార్, అశోక్, అరవింద్, రమేష్, కృష్ణ, ప్రకాష్, సాయి, చందు, భోగేశ్వర్ మరియు పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు, యువకులు పాల్గొన్నారు.

