అంకెల గారడీ.. అప్పుల కుప్ప: తెలంగాణ బడ్జెట్పై బండి సంజయ్ గర్జన
తెలంగాణ బడ్జెట్ 2026పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఇది అంకెల ఆర్బాటమే తప్ప ప్రజలకు ఒరిగేదేమీ లేదని, 6 గ్యారంటీలను తుంగలో తొక్కిన మోసపూరిత బడ్జెట్ అని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.
హైదరాబాద్: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ కేవలం అంకెల ఆర్బాటమే తప్ప, సామాన్య ప్రజలకు ఇందులో ఒరిగేదేమీ లేదని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ విమర్శించారు. ఈ బడ్జెట్ మోసం, దగా మరియు ప్రజా వంచనకు నిదర్శనమని ఆయన దుయ్యబట్టారు.
అప్పుల కుప్పగా రాష్ట్రం:
బడ్జెట్ కేటాయింపులపై బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పక్కన పెట్టి, కేవలం అప్పుల కోసమే ప్రభుత్వం అర్రులు చాస్తోందని మండిపడ్డారు. మరో రూ. లక్ష కోట్ల అదనపు అప్పు భారం ప్రజలపై మోపడానికి సిద్ధమవ్వడం సిగ్గుచేటని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హ్యాట్రిక్ కొట్టిందని విమర్శించారు.
హామీల విస్మరణపై ధ్వజం:
బడ్జెట్లో ప్రజాకర్షక పథకాలను పూర్తిగా ఎగ్గొట్టారని ఆయన ఆరోపించారు:
రైతులకు మొండిచేయి: రైతు భరోసా నిధులు ఎగ్గొట్టడమే కాకుండా, కౌలు రైతులు మరియు వ్యవసాయ కూలీల నోట్లో మట్టి కొట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మహిళా వంచన: తులం బంగారం హామీ ‘తుస్’ మనిందని, నెలకు రూ. 2,500 సాయం ఊసే లేదని మండిపడ్డారు.
పెన్షన్లు & నిరుద్యోగం: రూ. 4 వేల పెన్షన్ పెంపు మరియు నిరుద్యోగ భృతి అంశాలను బడ్జెట్లో విస్మరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు ఇస్తామన్న రూ. 5 లక్షల భరోసా కార్డులకు రూపాయి కూడా కేటాయించలేదని తెలిపారు.
బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు అన్యాయం:
రాష్ట్రంలో 56 శాతం ఉన్న బీసీ జనాభాకు కేవలం 4 శాతం నిధులు కేటాయించడం దారుణమని బండి సంజయ్ అన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సైతం అన్యాయం జరిగిందని, కేవలం మైనారిటీలకే నిధులు పెంచడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. విద్యా రంగానికి కనీసం 16 శాతం నిధులు ఇవ్వాలని కమిషన్ చెబితే, కేవలం 8 శాతానికే పరిమితం చేశారని విమర్శించారు.
పెట్టుబడుల వివరాలు ఎక్కడ?
దావోస్ మరియు గ్లోబల్ సమ్మిట్ల పేరుతో లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం, ఆ వివరాలను వెల్లడించే ధైర్యం ఉందా? అని సవాల్ విసిరారు. "రెండేళ్లలో దిగిపోయే ప్రభుత్వమే కదా అని ఇష్టారాజ్యంగా అప్పులు చేస్తున్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే గత బీఆర్ఎస్ మరియు ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ చేసిన అప్పుల భాగోతంపై విచారణ జరిపిస్తాం" అని బండి సంజయ్ హెచ్చరించారు.