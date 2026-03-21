Kondagattu Temple: రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి: బండి సంజయ్ ప్రార్థన

Kondagattu Temple: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొండగట్టు అంజన్నను దర్శించుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని, సకాలంలో వర్షాలు కురిసి పంటలు పండాలని స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 5:05 PM IST
జగిత్యాల (కొండగట్టు): ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు శ్రీ అంజనేయ స్వామి వారిని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ శనివారం దర్శించుకున్నారు. కరీంనగర్ మేయర్ సునీల్ రావు, పలువురు కార్పొరేటర్లతో కలిసి ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రికి ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు మేళతాళాలతో ఘన స్వాగతం పలికారు.

ఆధ్యాత్మిక పర్యటన - ప్రత్యేక పూజలు:

ఆలయానికి చేరుకున్న బండి సంజయ్ తొలుత స్వామి వారి కోనేరు వద్ద నుంచి ఆలయ ప్రాంగణం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం గర్భాలయంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు మంత్రికి శాలువా కప్పి, తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి ఆశీర్వచనం పలికారు.

అందరూ బాగుండాలి.. అందులో మనం ఉండాలి:

దర్శనం అనంతరం బండి సంజయ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. "రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆ అంజన్నను వేడుకున్నాను. సకాలంలో వర్షాలు కురిసి, పంటలు సమృద్ధిగా పండి రైతన్నలు ఆనందంగా ఉండాలి. ప్రజలు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది.. రాష్ట్రాలు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది" అని ఆకాంక్షించారు. 'లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు' అనే భావనతో స్వామి వారిని మొక్కుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

