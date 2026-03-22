శృంగేరి శారదా పీఠంలో బండి సంజయ్ పూజలు.. జగద్గురువుల ఆశీర్వాదం!
శృంగేరి శారదా పీఠాధిపతి శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారి 76వ జయంతి ఉత్సవాల్లో కేంద్ర హోం సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.
శృంగేరి (కర్ణాటక): కర్ణాటకలోని సుప్రసిద్ధ దక్షిణామ్నాయ శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠం పీఠాధిపతి జగద్గురు అనంత శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారి 76వ జయంతి ఉత్సవాల్లో కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పీఠంలో నిర్వహించిన పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొని స్వామివారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు.
ఉత్తరాధికారితో భేటీ - ప్రత్యేక పూజలు:
శృంగేరి పీఠం ఉత్తరాధికారి శ్రీ విధుశేఖర భారతి స్వామీజీని కేంద్ర మంత్రి దర్శించుకున్నారు. స్వామీజీ నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న బండి సంజయ్, పీఠం సంప్రదాయం ప్రకారం తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు. పీఠం విశేషాలను, ప్రస్తుత ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను స్వామీజీ మంత్రికి వివరించారు.
నారికేళ హవనం మహా యజ్ఞం:
పీఠాధిపతి జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన సహస్ర నారికేళ హవనం మహా యజ్ఞం పూర్ణాహుతిలో బండి సంజయ్ పాల్గొన్నారు. ఈ యజ్ఞ విశిష్టతను, ప్రాశస్త్యాన్ని పీఠం పూజారులు మంత్రికి వివరించారు. యజ్ఞం ముగిసిన అనంతరం శ్రీ విధుశేఖర భారతి స్వామీజీ తన స్వహస్తాలతో కేంద్ర మంత్రికి ప్రసాదాలను అందజేశారు.
శారదాంబ అమ్మవారి దర్శనం:
అనంతరం మంత్రి బండి సంజయ్ శ్రీ శృంగేరి శారదాంబ అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారి కృప ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆయన ప్రార్థించారు. ఈ పర్యటనలో శృంగేరి పీఠ తెలంగాణ బాధ్యులు శ్రీ వ్యాసోజల రాధాకృష్ణ శర్మ కూడా పాల్గొని పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు.
కేంద్ర మంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో శృంగేరి పీఠం వద్ద అధికారులు భద్రతా ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా నిర్వహించారు.