అసెంబ్లీలో ‘డైలాగ్ వార్’: సీతక్క ప్రశ్న.. కేటీఆర్ పవర్ ఫుల్ కౌంటర్!
Seethakka vs KTR: తెలంగాణ శాసనసభ వేదికగా అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది. గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా మంత్రి సీతక్క, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ మధ్య ‘మహిళా గౌరవం’పై తీవ్రస్థాయిలో డైలాగ్ వార్ నడిచింది.
మహిళలంటే ఎందుకు అంత అలుసు?: సీతక్క
మంత్రి సీతక్క కేటీఆర్పై విరుచుకుపడుతూ.. సభలో మహిళా ప్రజాప్రతినిధులను ప్రతిసారి ఎగతాళి చేయడం కేటీఆర్కు పరిపాటిగా మారిందని మండిపడ్డారు. "మహిళలంటే కేటీఆర్కు ఎందుకు అంత చులకన? ప్రతి విషయాన్ని ఎగతాళి చేస్తూ మహిళలను తక్కువ చేసి మాట్లాడటం సరికాదు" అని ఆమె విమర్శించారు. గత పదేళ్ల అధికారంలో మహిళా సంక్షేమం కోసం బీఆర్ఎస్ ఏం చేసిందో చెప్పాలని ఆమె నిలదీశారు.
మేమేం ‘బలిదేవత’ అని అనలేదే!: కేటీఆర్ కౌంటర్
సీతక్క విమర్శలకు కేటీఆర్ తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. మహిళల పట్ల తమకు అత్యంత గౌరవం ఉందని, అందుకే తొలి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే సోనియా గాంధీకి ధన్యవాదాలు తెలిపామని గుర్తు చేశారు. "మహిళలంటే మాకు గౌరవం ఉంది కాబట్టే.. వేరేవాళ్లలా (కాంగ్రెస్ నేతలను ఉద్దేశించి) సోనియా గాంధీని ‘బలిదేవత’ అని అనలేదు" అంటూ ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు. అంతేకాకుండా, గతంలో ఒక మహిళా మంత్రి ఇంటికి పోలీసులను పంపిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ది కాదా? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
ఈ డైలాగ్ వార్తో సభలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం వేడెక్కింది. ఇరుపక్షాల నేతలు పోటాపోటీగా నినాదాలు చేయడంతో చర్చ కాస్తా వ్యక్తిగత విమర్శల దిశగా సాగింది.