Arun Chilukuri
Updated on: 20 March 2026 11:16 AM IST
Human Trafficking: ఆసిఫాబాద్‌లో అమ్మాయిల అక్రమ రవాణా కలకలం

Human Trafficking: కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో మానవ అక్రమ రవాణా చేస్తున్న ఒక ముఠా గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. అమాయక గిరిజన యువతులను ట్రాప్ చేసి, ఇతర రాష్ట్రాలకు విక్రయిస్తున్న దారుణ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఘటన వివరాలు:

జిల్లాలోని బెజ్జూర్ మండలం నుంచి ఇద్దరు గిరిజన యువతులను ఈ ముఠా మాయమాటలతో మధ్యప్రదేశ్‌కు తరలించింది. అక్కడ ఒక్కొక్క యువతిని రూ.2.40 లక్షల చొప్పున (మొత్తం రూ.4.80 లక్షలు) విక్రయించినట్లు విచారణలో తేలింది. వీరిని నిందితులు పెళ్లి పేరుతోనో లేదా ఉపాధి చూపిస్తామనో నమ్మించి తీసుకువెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ కేసులో పోలీసులు పక్కా సమాచారంతో దాడులు నిర్వహించి ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఒక మహిళ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు సమాచారం. మిగిలిన ఇద్దరు నిందితులు మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు.

మీడియా ముందుకు నిందితులు:

అక్రమ రవాణాకు గురైన యువతుల సమాచారం మరియు ఈ ముఠా వెనుక ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణను ముమ్మరం చేశారు. పట్టుబడిన నిందితులను మరికాసేపట్లో పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టి పూర్తి వివరాలు వెల్లడించనున్నారు.

Related Stories
