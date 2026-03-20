Karimnagar: కరీంనగర్లో టెన్షన్.. మంత్రి పొన్నం ఇంటి ముట్టడికి యత్నం!
Karimnagar: కరీంనగర్లో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఇంటి ముట్టడికి ఆశా కార్యకర్తల యత్నం.
కరీంనగర్: తమ దీర్ఘకాలిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆశా కార్యకర్తలు చేపట్టిన నిరసన కరీంనగర్లో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లపై స్పందించకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ, కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చి రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ నివాసాన్ని ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నించారు.
అరెస్టులు - తోపులాట:
తెలంగాణ చౌక్ నుంచి మంత్రి నివాసం వరకు ర్యాలీగా బయలుదేరిన ఆశా కార్యకర్తలను పోలీసులు మార్గమధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు, నిరసనకారుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, తోపులాట చోటుచేసుకుంది. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా పోలీసులు కార్యకర్తలను బలవంతంగా వాహనాల్లోకి ఎక్కించి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. అక్రమ అరెస్టులతో ఉద్యమాన్ని ఆపలేరని ఈ సందర్భంగా నిరసనకారులు నినదించారు.
ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
48 గంటల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్త దీక్షలు చేసినా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడాన్ని ఆశా యూనియన్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు.
వారి ప్రధాన డిమాండ్లు:
ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఎన్నికల హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి.
ఆశా కార్యకర్తలకు కనీస వేతనం అమలు చేయాలి.
పీఎఫ్ (PF), ఈఎస్ఐ (ESI) సౌకర్యాలతో పాటు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి.
మంత్రి పీఏకు వినతిపత్రం:
ర్యాలీని అడ్డుకున్నప్పటికీ, కొంతమంది కార్యకర్తలు చాకచక్యంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ నివాసం వద్దకు చేరుకుని నిరసన తెలిపారు. అనంతరం మంత్రి వ్యక్తిగత కార్యదర్శికి (PA) తమ వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించకుంటే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దశలవారీగా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని వారు హెచ్చరించారు.