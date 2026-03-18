Armoor: పెళ్లి పత్రిక పేరుతో వచ్చి.. గృహిణి తలపై బాది బంగారం చోరీ!
Armoor: నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ పెర్కిట్లో దారుణం. పెళ్లి పత్రిక పేరుతో ఇంట్లోకి చొరబడిన గుర్తు తెలియని మహిళ, గృహిణి దీపికపై దాడి చేసి 3.5 తులాల బంగారాన్ని దోచుకెళ్లింది.
ఆర్మూర్, నిజామాబాద్ జిల్లా: నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ పట్టణంలోని పెర్కిట్ ప్రాంతంలో ఒక వినూత్నమైన, దారుణమైన చోరీ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బంధువులా నటించి, పెళ్లి పత్రిక ఇచ్చే నెపంతో వచ్చిన ఒక గుర్తు తెలియని మహిళ గృహిణిపై దాడి చేసి మూడున్నర తులాల బంగారాన్ని ఎత్తుకెళ్లింది.
అసలేం జరిగింది?
బాధితురాలు దీపిక తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పట్టుచీర కట్టుకుని హుందాగా కనిపిస్తున్న ఒక మహిళ దీపిక ఇంటికి వచ్చింది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని విషయాన్ని గమనించిన ఆ కిలాడీ మహిళ, తనను తాను బంధువుగా పరిచయం చేసుకుని పెళ్లి కార్డు ఇచ్చేందుకు వచ్చానని నమ్మబలికింది. దీపిక ఆ కార్డును అందుకునే క్రమంలో, నిందితురాలు ఒక్కసారిగా ఆమె తలపై బలంగా కొట్టింది. దెబ్బకు దీపిక స్పృహ కోల్పోవడంతో, ఆమె మెడలో ఉన్న మూడున్నర తులాల బంగారు గొలుసును తెంచుకుని నిందితురాలు అక్కడి నుంచి పరారైంది.
పోలీసుల దర్యాప్తు - సీసీ ఫుటేజ్ పరిశీలన:
స్పృహలోకి వచ్చిన దీపిక వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొంది, అనంతరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పెర్కిట్ ప్రాంతంలోని సీసీ కెమెరా దృశ్యాలను విశ్లేషిస్తున్నారు. పట్టుచీర కట్టుకుని వచ్చిన ఆ మహిళా దొంగను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
పోలీసుల హెచ్చరిక:
బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న తరుణంలో దొంగలు కొత్త కొత్త వేషధారణలతో, వినూత్న పద్ధతుల్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు హెచ్చరించారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇంటికి వస్తే తలుపులు తీయవద్దని సూచించారు. ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే వెంటనే డైల్ 100 కి సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ ఘటనతో ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలు ఒక్కసారిగా భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు.