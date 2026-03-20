సేవా కార్యక్రమాలతో ఎమ్మెల్యే పుట్టినరోజు.. రక్తదానం చేసిన అభిమానులు
ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు ఆయన స్వగ్రామం అంకాపూర్లో ఘనంగా జరిగాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసిన ఎమ్మెల్యేకు అభిమానులు, నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఆర్మూర్: ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు, ఫైర్ బ్రాండ్ నాయకులు శ్రీ పైడి రాకేష్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు శుక్రవారం ఆయన స్వగ్రామమైన అంకాపూర్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. నియోజకవర్గ అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ ప్రజల మనిషిగా గుర్తింపు పొందిన రాకేష్ రెడ్డికి శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి నియోజకవర్గ నలుమూలల నుండి భారీగా అభిమానులు, కార్యకర్తలు తరలివచ్చారు.
అంకాపూర్లో వేడుకలు:
ఎమ్మెల్యే రాకేష్ రెడ్డి తన స్వగృహంలో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆయనకు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి, పూలమాలలు వేసి, శాలువాతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఆర్మూర్ అభివృద్ధిలో ఆయన మరిన్ని మైలురాళ్లు అధిగమించాలని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత పదవులు చేపట్టాలని ఆకాంక్షించారు.
సేవా కార్యక్రమాల వెల్లువ:
ఎమ్మెల్యే జన్మదినం పురస్కరించుకుని నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు:
రక్తదానం: యువత మరియు అభిమానులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి భారీగా రక్తదానం చేశారు.
పండ్ల పంపిణీ: ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని రోగులకు పండ్లను పంపిణీ చేసి, వారికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
తమ ప్రియతమ నాయకుడు ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని, పేద ప్రజలకు నిరంతరం చేయూతనిస్తూ నియోజకవర్గాన్ని మరింత అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకెళ్లాలని అభిమానులు ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.