Jagtial: మృత్యువుతో 15 నెలల పోరాటం.. కుక్క కాటుకు చిన్నారి బలి!

Home తెలంగాణJagtial: మృత్యువుతో 15 నెలల పోరాటం.. కుక్క కాటుకు చిన్నారి బలి!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 March 2026 3:11 PM IST
X

జగిత్యాల (వెల్గటూర్): కుక్క కాటుకు ఒక చిన్నారి బలైన హృదయవిదారక ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. వెల్గటూర్ మండలం కోటిలింగాల గ్రామానికి చెందిన మణితేజ్ అనే బాలుడు, రేబీస్ వ్యాధితో సుమారు 15 నెలల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి చివరకు కన్నుమూశాడు.

ఘటన నేపథ్యం:

2024 డిసెంబర్ 26న మణితేజ్‌ను కుక్క కాటేసింది. ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు బాలుడికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించారు. అయితే, కొంతకాలం తర్వాత బాలుడిలో ఆరోగ్య సమస్యలు తీవ్రం కావడంతో తిరిగి ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించగా, బాలుడికి రేబీస్ (Rabies) సోకినట్లు నిర్ధారణ అయింది.

60 లక్షలు ఖర్చు చేసినా దక్కని ప్రాణం:

తమ బిడ్డను కాపాడుకునేందుకు తల్లిదండ్రులు చేయని ప్రయత్నం లేదు. సుమారు 15 నెలల పాటు వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స చేయిస్తూ రూ. 60 నుండి 70 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశారు. అయినా ఫలితం లేకపోవడంతో, మంగళవారం బాలుడు మృతి చెందాడు. కళ్లముందే కొడుకు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో కోటిలింగాల గ్రామంలో విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి.

వైద్యుల హెచ్చరిక:

కుక్క కాటుకు గురైనప్పుడు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే పూర్తిస్థాయిలో టీకాలు (Vaccinations) తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. రేబీస్ లక్షణాలు బయటపడిన తర్వాత ప్రాణాలను కాపాడటం దాదాపు అసాధ్యమని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X