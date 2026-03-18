Vamsi Krishna
Published on: 18 March 2026 5:51 PM IST
Yamaha Tricity 300 airbag: యమహా కంపెనీ నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ అప్‌డేట్ చూస్తే ఎవరైనా సరే 'వావ్' అనాల్సిందే. ఇప్పటివరకు మనం కేవలం ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే చూసిన ఎయిర్‌బ్యాగ్ టెక్నాలజీని, ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉండే స్కూటర్లలోకి తీసుకురావడానికి యమహా సిద్ధమైపోయింది. ఆటోమొబైల్ రంగంలోనే ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పాలి. సేఫ్టీ ఎక్విప్‌మెంట్‌లో కింగ్ అనిపించుకున్న 'ఆటోలివ్' కంపెనీతో చేతులు కలిపి, యమహా ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఇన్-బిల్ట్ ఎయిర్‌బ్యాగ్ సిస్టమ్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ టెక్నాలజీతో టూ-వీలర్ ప్రయాణం ఇక మీదట మరింత సేఫ్ అండ్ స్టైలిష్‌గా మారబోతోంది. యమహా ట్రైసిటీ 300 మోడల్‌లో ఈ అద్భుతమైన ఫీచర్ మనకు మొదటగా కనిపించనుంది.

సాధారణంగా బైక్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు రైడర్ నేరుగా హ్యాండిల్ బార్‌నో లేదా ఎదురుగా ఉన్న వాహనాన్నో బలంగా ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుంది. కానీ యమహా తీసుకొచ్చిన ఈ స్మార్ట్ ఎయిర్‌బ్యాగ్ సిస్టమ్, ప్రమాదం జరిగిన మిల్లీ సెకన్లలోనే యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. స్కూటర్ ఫ్రంట్ ప్యానెల్, డ్యాష్‌బోర్డ్ ఏరియాలో చాలా జాగ్రత్తగా దాగి ఉండే ఈ ఎయిర్‌బ్యాగ్, ఏదైనా వాహనాన్ని ఢీకొన్న వెంటనే ఒక పెద్ద బెలూన్ లాగా రైడర్‌కు, హ్యాండిల్ బార్‌కు మధ్యలో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఒక సాఫ్ట్ కుషన్ లాగా పనిచేసి, రైడర్ ఛాతీ , తలకు తగిలే బలమైన దెబ్బల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీని రూపొందించడం వెనుక సంవత్సరాల తరబడి చేసిన రీసెర్చ్ , ఎన్నో కఠినమైన పరీక్షలు ఉన్నాయి. కేవలం యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఓపెన్ అయ్యేలా దీనిలోని సెన్సార్లను చాలా పక్కాగా డిజైన్ చేశారు. అంటే చిన్న చిన్న గుంతల్లో వెళ్ళినప్పుడు లేదా రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు వచ్చే చిన్నపాటి కుదుపులకు ఇది అనవసరంగా ఓపెన్ అవ్వదు. ఆటోలివ్ సీఈఓ మిఖాయేల్ బ్రాట్ చెప్పినట్లుగా, కార్లతో పోలిస్తే టూ-వీలర్ రైడర్లకు భద్రత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే ఈ టెక్నాలజీ వారి ప్రాణాలను కాపాడటంలో ఒక గేమ్ ఛేంజర్ కాబోతోంది. వేల సంఖ్యలో కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్స్, రియల్ క్రాష్ టెస్టుల తర్వాతే దీనిని పబ్లిక్ ముందుకు తెస్తున్నారు.

చాలామందికి ఒక అనుమానం రావచ్చు, ఎయిర్‌బ్యాగ్ పెట్టడం వల్ల స్కూటర్ లుక్ ఏమైనా పాడవుతుందా అని. కానీ యమహా మేకర్స్ దీనిని చాలా ట్రెండీగా, బయటకు అస్సలు కనిపించకుండా స్కూటర్ బాడీలోనే ఇన్‌స్టాల్ చేశారు. రైడర్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడా ఇబ్బంది కలగకుండా, హ్యాండ్లింగ్‌లో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా దీనిని సెట్ చేశారు. గతంలో కూడా కొన్ని కంపెనీలు ఎయిర్‌బ్యాగ్ జాకెట్లు లేదా వెస్ట్‌లను తీసుకొచ్చినప్పటికీ, అవి వేసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నేరుగా వెహికల్‌లోనే ఎయిర్‌బ్యాగ్ ఉండటం వల్ల రైడర్ ఎటువంటి ఎక్స్‌ట్రా కేర్ తీసుకోనవసరం లేదు, జస్ట్ రైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తే సరిపోతుంది.

ప్రస్తుతం ఈ టెక్నాలజీ యమహా ట్రైసిటీ 300 వంటి ప్రీమియం స్కూటర్లలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో మన రెగ్యులర్ స్కూటర్లలో కూడా ఇది అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సేఫ్టీ విషయంలో అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదనుకునే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలకు ఇది ఒక వరం లాంటిది. యమహా ఇప్పటికే తన వెబ్‌సైట్‌లో దీనికి సంబంధించిన ప్రివ్యూలను కూడా ఉంచింది. దీనివల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో టూ-వీలర్ల సేఫ్టీ రేటింగ్స్ పెరగడమే కాకుండా, కస్టమర్లలో కొత్త భరోసా ఏర్పడుతుంది. స్పీడ్ ఎంజాయ్ చేసే యువతకు ఈ టెక్నాలజీ ఒక స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్‌లా, ప్రాణ రక్షణ కవచంలా నిలుస్తుంది.

చివరగా చెప్పాలంటే, 2026 నాటికి ఈ టెక్నాలజీ రోడ్ల మీదకు రాబోతుండటంతో ఆటోమొబైల్ లవర్స్ అంతా చాలా ఎగ్జైటింగ్‌గా ఉన్నారు. యమహా తీసుకున్న ఈ చొరవ వల్ల మిగిలిన కంపెనీలు కూడా సేఫ్టీ ఫీచర్లపై దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది. ధర గురించి కంపెనీ ఇంకా అఫీషియల్‌గా ఏమీ చెప్పనప్పటికీ, ప్రాణం కంటే ఏదీ ముఖ్యం కాదు కాబట్టి ఈ ఎయిర్‌బ్యాగ్ స్కూటర్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. టెక్నాలజీ అంటే కేవలం వేగం మాత్రమే కాదు, ఆ వేగాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ప్రాణాలను కాపాడటం కూడా అని యమహా మరోసారి నిరూపించింది.

Yamaha Tricity 300Scooter AirbagMotorcycle Safety
