ఎల్ఈడీ, ట్యూబ్ లైట్ వెలిగే టైంలో తేడాలెందుకు.. ఈ 5 సెకన్ల సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?

Fluorescent vs LED Lights: మనం ఇంట్లో స్విచ్ వేయగానే ఎల్ఈడీ బల్బులు తక్షణమే వెలుగుతాయి. కానీ, పాత ట్యూబ్‌లైట్లు మాత్రం రెండు మూడు సార్లు మినుకు మినుకుమంటూ వెలుగుతాయి.

Venkat
Published on: 23 March 2026 9:44 PM IST
Fluorescent vs LED Lights: సాధారణంగా మనం వాడే ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్‌లైట్ అనేది ఒక గాజు గొట్టం. దీని లోపల ఆర్గాన్ వంటి వాయువులతో పాటు స్వల్ప పరిమాణంలో పాదరసం ఆవిరి నింపి ఉంటుంది. గొట్టం లోపలి గోడలపై ఫాస్ఫర్ అనే తెల్లటి పొడి పూత ఉంటుంది. మనం స్విచ్ వేసినప్పుడు విద్యుత్ నేరుగా కాంతిని ఇవ్వదు. మొదట ఆ లోపల ఉన్న వాయువులను ఉత్తేజితం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటికి వచ్చే సాధారణ విద్యుత్ వోల్టేజీ ఈ వాయువులను వెలిగించడానికి సరిపోదు. ఇక్కడే స్టార్టర్, చోక్ అనే పరికరాల అవసరం ఏర్పడుతుంది.

స్టార్టర్, వోల్టేజ్ పనితో..

ట్యూబ్‌లైట్ పక్కన ఉండే చిన్న సిలిండర్ లాంటి భాగమే స్టార్టర్. స్విచ్ వేయగానే విద్యుత్ మొదట స్టార్టర్ గుండా వెళ్లి ట్యూబ్‌లైట్ రెండు చివరల ఉన్న తీగలను (ఫిలమెంట్లను) వేడి చేస్తుంది. ఈ వేడి వల్ల ఎలక్ట్రాన్లు విడుదలవుతాయి. స్టార్టర్ లోపల ఉండే చిన్న స్విచ్ వేడెక్కి ఆరిపోవడం వల్ల సర్క్యూట్‌లో అకస్మాత్తుగా అధిక వోల్టేజ్ పుడుతుంది. చోక్ అనే పరికరం ఈ వోల్టేజీని వందల రెట్లు పెంచి ఒకేసారి గొట్టంలోకి పంపిస్తుంది. ఈ భారీ విద్యుత్ ఘాతమే లోపల ఉన్న గ్యాస్‌ను అయాన్లుగా మారుస్తుంది.

ఆ మినుకు మినుకు వెలుగులకు కారణమేమిటి?

మనం గమనించే ఆ 'ఫ్లికరింగ్' మినుకు మినుకు వెలుగులు అనేవి స్టార్టర్ తన పనిని పూర్తి చేసే క్రమంలో జరుగుతుంది. వాయువు పూర్తిగా వెలుగును ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకోవడానికి స్టార్టర్ పదేపదే ప్రయత్నిస్తుంటుంది. గ్యాస్ పూర్తిగా సిద్ధం కానంత వరకు కాంతి స్థిరంగా ఉండదు. అందుకే ట్యూబ్‌లైట్ రెండు మూడు సార్లు ఆగి ఆగి వెలుగుతుంది. వాయువు పూర్తిగా అయాన్లుగా మారి విద్యుత్ ప్రవాహం స్థిరపడగానే, స్టార్టర్ తన పనిని ఆపివేస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు కనీసం 2 నుంచి 5 సెకన్ల సమయం పడుతుంది.

ఎల్ఈడీలు ఎందుకు త్వరగా వెలుగుతాయి?

ఆధునిక ఎల్ఈడీ ట్యూబ్‌లైట్లలో ఇలాంటి వాయువులు లేదా స్టార్టర్లు ఉండవు. ఇవి సెమీకండక్టర్ సాంకేతికతపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఎలక్ట్రానిక్ చోక్ తక్షణమే కావలసిన వోల్టేజీని అందిస్తుంది. అందుకే ఎల్ఈడీలు స్విచ్ వేయగానే క్షణంలో వెలుగుతాయి. ఎలాంటి శబ్దం లేదా రెప్ప వేయడం ఉండదు. ట్యూబ్‌లైట్ పాతబడినప్పుడు లేదా చలికాలంలో గ్యాస్ వేడెక్కడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టినప్పుడు ఈ ఆలస్యం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

