smartphone power button position: స్మార్ట్‌ఫోన్ వాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసిన విషయం—పవర్ బటన్ ఎక్కువగా రైట్ సైడ్‌లోనే ఉంటుంది. కానీ ఇది యాదృచ్ఛికం కాదు. అసలు ఎందుకు ఇలా ఉంటుందో ఇప్పుడు పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Venkat
Published on: 17 March 2026 10:57 AM IST
why power button on right side: ప్రపంచంలో సుమారు 90% మంది రైట్ హ్యాండ్‌తోనే ఫోన్ వాడుతారు. ఫోన్‌ను చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు బొటనవేలు సహజంగానే రైట్ సైడ్ మధ్య భాగంలో ఉంటుంది. ఈ కారణంగా పవర్ బటన్‌ను అదే ప్రాంతంలో ఉంచితే ఫోన్ ఆన్/ఆఫ్ చేయడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. చేతిని మార్చకుండా ఒకే వేళితో ఆపరేట్ చేయొచ్చు.

ఒకే చేతితో ఈజీగా వాడొకోవచ్చు..

ఇప్పటి ఫోన్లు పెద్ద స్క్రీన్‌తో వస్తున్నాయి. అందుకే బటన్‌ను టాప్‌లో కాకుండా కొంచెం కిందకు రైట్ సైడ్‌లో ఉంచుతారు. ఇలా ఉండటం వల్ల మరో చేతి అవసరం లేకుండా ఒకే చేతితో ఫోన్‌ను సులభంగా వాడుకోవచ్చు. ఇది గ్రిప్‌ను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

స్క్రీన్‌షాట్ తీసుకోవడం సులువు..

అధికంగా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో పవర్ బటన్ ఒక వైపున ఉంటే, వాల్యూమ్ బటన్లు ఎదురుగా ఉంటాయి. ఈ అమరిక వల్ల బొటనవేలు, చూపుడు వేళితో ఒకేసారి నొక్కి సులభంగా స్క్రీన్‌షాట్ తీసుకోవచ్చు. యూజర్‌కు ఇది చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది.

హార్డ్‌వేర్ డిజైన్‌లో భాగం..

ఫోన్‌లో బ్యాటరీ సాధారణంగా మధ్యలో ఉంటుంది. మదర్‌బోర్డ్, సర్క్యూట్ భాగాలు అంచుల వద్ద ఉంటాయి. రైట్ సైడ్‌లో పవర్ బటన్ ఉంచడం వల్ల ఫ్లెక్స్ కేబుల్ కనెక్షన్ సులభమవుతుంది. తయారీ ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం బ్యాటరీ ఫోన్‌లో 60-70% స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది.

ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సర్‌కు సౌకర్యం..

ఇప్పటి ఫోన్లలో పవర్ బటన్‌లోనే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా ఉంటుంది. ఫోన్ పట్టుకున్నప్పుడు బొటనవేలు సహజంగానే అక్కడే ఉండటంతో ఫోన్‌ను త్వరగా లాక్/అన్‌లాక్ చేయడం సులభమవుతుంది. ఇది యూజర్ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.

ఫోన్ పవర్ బటన్ రైట్ సైడ్‌లో ఉండటం యాదృచ్ఛికం కాదు. యూజర్ సౌలభ్యం, డిజైన్, హార్డ్‌వేర్ ఇలా అన్ని కలిపి తీసుకున్న స్మార్ట్ నిర్ణయం. ఈ చిన్న డిజైన్ మార్పు ఫోన్ వినియోగాన్ని మరింత సులభంగా మార్చిందని చెప్పవచ్చు.

Smartphone ErgonomicsMobile Hardware DesignAndroid Button Layout
