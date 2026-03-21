Vamsi Krishna
Published on: 21 March 2026 6:32 PM IST
VIVO: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వీవో తన సరికొత్త వై సిరీస్ ఫోన్లతో భారత మార్కెట్‌ను పలకరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో సందడి చేసిన వీవో Y21 5G మరియు వీవో Y11 5G మోడళ్లను త్వరలోనే ఇండియాలో లాంచ్ చేయనున్నట్లు టెక్ వర్గాల్లో గట్టి చర్చ నడుస్తోంది. అధికారికంగా కంపెనీ నుంచి ఎటువంటి ప్రకటన రాకపోయినప్పటికీ, ప్రముఖ టిప్‌స్టర్లు మరియు లీకైన సమాచారం ప్రకారం ఈ రెండు ఫోన్ల ధరలు, ఫీచర్లు మరియు స్పెసిఫికేషన్లు ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ మరియు మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో బలమైన పట్టు సాధించాలని చూస్తున్న వీవో, ఈ కొత్త ఫోన్ల ద్వారా కుర్రకారును ఆకట్టుకోవడానికి సరికొత్త హంగులతో మన ముందుకు రాబోతోంది. ఈ ఫోన్లు సింగపూర్‌లో విడుదలైన వెర్షన్ల తరహాలోనే భారతీయ వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులో ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.

ధరల విషయానికి వస్తే వీవో Y21 5G మోడల్ మూడు వేర్వేరు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో రానున్నట్లు సమాచారం. దీని బేస్ వేరియంట్ అంటే 4GB + 128GB ధర సుమారుగా రూ. 18,499 ఉండవచ్చని అంచనా. అలాగే 6GB + 128GB మరియు 8GB + 128GB వేరియంట్లు వరుసగా రూ. 20,499 మరియు రూ. 22,499 గా ఉండవచ్చని లీక్స్ చెబుతున్నాయి. ఇకపోతే సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా వీవో Y11 5G ధరను నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. దీని 4GB + 64GB వేరియంట్ ధర సుమారు రూ. 14,999 గా ఉండగా, టాప్ వేరియంట్ 4GB + 128GB ధర రూ. 16,999 వరకు ఉండవచ్చు. కలర్ ఆప్షన్ల పరంగా చూస్తే Y21 5G మోడల్ షాంపైన్ గోల్డ్ మరియు మిడ్‌నైట్ బ్లూ రంగుల్లో లభిస్తుంది. అదేవిధంగా Y11 5G మోడల్ మిడ్‌నైట్ బ్లూ మరియు సన్‌షైన్ గోల్డ్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో వినియోగదారులను అలరించనుంది.

సాంకేతిక హంగుల విషయంలో వీవో ఈసారి అస్సలు తగ్గలేదని అర్థమవుతోంది. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్లలో కూడా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది, ఇది వేగవంతమైన 5G కనెక్టివిటీని మరియు మల్టీ టాస్కింగ్‌ను సులభతరం చేస్తుంది. డిస్‌ప్లే విషయానికొస్తే 6.74 అంగుళాల ఎల్‌సిడి టచ్ స్క్రీన్ ఉండబోతోంది. నేటి తరం యువత గేమింగ్ మరియు వీడియో స్ట్రీమింగ్‌పై మక్కువ చూపుతున్న నేపథ్యంలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 1,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందించడం విశేషం. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించడమే కాకుండా వాడుతున్నప్పుడు చాలా స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లభిస్తుంది. అలాగే దుమ్ము మరియు నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ65 రేటింగ్‌ను కూడా ఈ ఫోన్లలో జోడించడం గమనార్హం.

మరొక ప్రధాన ఆకర్షణ ఏమిటంటే సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్. ఈ రెండు ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజిన్ ఓఎస్ 6 (OriginOS 6) పై పనిచేస్తాయని సమాచారం. దీనివల్ల లేటెస్ట్ ఫీచర్లు మరియు మెరుగైన సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్లు వినియోగదారులకు అందుతాయి. ఇక బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి చెప్పాలంటే నేటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్‌కు తగ్గట్టుగా ఏకంగా 6,500mAh భారీ బ్యాటరీని వీవో అందిస్తోంది. ఈ భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం వల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా నిశ్చింతగా వాడుకోవచ్చు. అయితే ఛార్జింగ్ స్పీడ్ విషయంలో రెండు మోడళ్ల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. వీవో Y21 5G ఫోన్ 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుండగా, వీవో Y11 5G మోడల్ మాత్రం 15W ఛార్జింగ్‌తో రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కెమెరాల విషయానికి వస్తే వీవో బ్రాండ్ ఎప్పుడూ తనదైన ముద్ర వేస్తుంది. ఈ రెండు ఫోన్లలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండబోతోంది. వీవో Y21 5G లో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుందని, ఇది అద్భుతమైన ఫోటోలను క్లిక్ చేయడానికి సహాయపడుతుందని సమాచారం. మరోవైపు బడ్జెట్ ఫోన్ అయిన వీవో Y11 5G లో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది. రెండింటిలోనూ సెకండరీ కెమెరాగా క్యూవీజీఏ (QVGA) షూటర్ ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీల కోసం రెండు ఫోన్లలోనూ 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను వీవో డిజైన్ చేసింది. ఇది వీడియో కాల్స్ మరియు సోషల్ మీడియా ఫోటోల కోసం ప్రాథమిక అవసరాలను తీరుస్తుంది. లో-లైట్ ఫోటోగ్రఫీలో కూడా ఈ కెమెరాలు మంచి పనితీరును కనబరుస్తాయని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

మొత్తానికి వీవో తన వై సిరీస్‌ను ఇండియాలో మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఈ రెండు కొత్త 5G ఫోన్లను ఆయుధాలుగా వాడుకోనుంది. భారీ బ్యాటరీ, అడ్వాన్స్‌డ్ ప్రాసెసర్ మరియు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌లతో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లు గ్యాడ్జెట్ ప్రియుల మనసు గెలుచుకుంటాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఉన్న ఇతర 5G ఫోన్లకు ఇవి గట్టి పోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ అధికారికంగా వీటి లాంచ్ తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, వచ్చే నెలలోపే ఇవి మార్కెట్లోకి వస్తాయని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు కొత్త 5G ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, వీవో నుంచి రాబోయే ఈ క్రేజీ అప్‌డేట్స్ కోసం కొద్దిరోజులు వేచి చూడటం మంచిది.

