Vamsi Krishna
Published on: 18 March 2026 5:21 PM IST
Vivo V70 FE :వివో కంపెనీ తన 'V' సిరీస్‌తో స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్‌ను క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా యువతను ఆకట్టుకునే డిజైన్, అదిరిపోయే కెమెరా ఫీచర్లతో వచ్చే ఈ ఫోన్ల కోసం టెక్ లవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. తాజాగా వివో నుండి రాబోతున్న 'వివో V70 FE' గురించి సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో చర్చ జరుగుతోంది. సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ ప్రీమియం ఫీచర్లను మిడ్-రేంజ్ ధరలోనే అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్టైలిష్ లుక్ మాత్రమే కాకుండా, పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కూడా ఈసారి వివో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కావడం లేదని లీకైన వార్తలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్ టైమ్‌లైన్ గురించి టెక్ ప్రపంచంలో ఒక రేంజ్ లో గాసిప్స్ నడుస్తున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న కాంపిటీషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని, వివో ఈ ఫోన్‌ను చాలా పక్కా ప్లానింగ్‌తో సిద్ధం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా జనరేషన్ జెడ్ అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా ఉండేలా దీని కలర్ ఆప్షన్స్ , ఫినిషింగ్ ఉండబోతున్నాయి. గతంలో వచ్చిన మోడల్స్ కంటే ఇది మరింత స్లిమ్‌గా, చేతిలో పట్టుకుంటే ఒక లగ్జరీ ఫీల్ ఇచ్చేలా ఉంటుందని, డిస్ప్లే క్వాలిటీ విషయంలో కూడా సరికొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నారని సమాచారం.

కెమెరా విషయానికి వస్తే, వివో అంటేనే ఫోటోగ్రఫీకి పెట్టింది పేరు. ఈ 'V70 FE' మోడల్‌లో హై-రిజల్యూషన్ కలిగిన సెన్సార్లను వాడుతున్నారట. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేసే వారికి, ఫోటోలు దిగడానికి ఇష్టపడే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక పండగలాంటి వార్త అని చెప్పవచ్చు. నైట్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం ప్రత్యేకమైన మోడ్స్, పోర్ట్రెయిట్ షాట్స్ లో క్లారిటీ, ఇంకా వీడియో స్టెబిలైజేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో నెక్స్ట్ లెవల్‌లో ఉండబోతున్నాయి. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం ఫ్రంట్ కెమెరాలో కూడా భారీ మార్పులు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది, దీనివల్ల లైటింగ్ తక్కువగా ఉన్నా కూడా అద్భుతమైన అవుట్‌పుట్ వస్తుందని టెక్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ తరం కుర్రాళ్ళు గంటల తరబడి ఫోన్‌తోనే గడుపుతారు కాబట్టి, దానికి తగ్గట్టుగానే భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని వివో ప్లాన్ చేసింది. ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా హ్యాపీగా వాడుకునేలా బ్యాటరీ లైఫ్ ఉంటుందట. అంతేకాకుండా, మెరుపు వేగంతో ఛార్జ్ అయ్యే సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఇందులో ఉండబోతోంది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తోనే గంటల తరబడి వాడుకునే వెసులుబాటు కల్పించడం ద్వారా యూజర్లకు ఛార్జింగ్ టెన్షన్ లేకుండా చేయడమే వివో లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

పెర్ఫార్మెన్స్ , స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్‌తో రాబోతోంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి భారీ ర్యామ్ సామర్థ్యాన్ని కూడా జోడిస్తున్నారు. 5G కనెక్టివిటీతో రాబోతున్న ఈ ఫోన్, ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ విషయంలో యూజర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది. క్లీన్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం వివో తన ఓన్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను మరింత స్మూత్ గా డిజైన్ చేస్తోంది. స్టోరేజ్ కూడా ఎక్కువే ఉండటం వల్ల ఫోటోలు, వీడియోలు ఎన్ని దాచుకున్నా మెమరీ ఫుల్ అవుతుందన్న భయం ఉండదు, ఇది నేటి యూజర్లకు చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

చివరగా ధర విషయానికి వస్తే, ఇండియాలో ఈ ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ బడ్జెట్‌లోనే ఉండబోతున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే దాదాపు ముప్పై వేల నుండి నలభై వేల మధ్యలో దీని ధర ఉండవచ్చని సమాచారం. అద్భుతమైన ఫీచర్లు, ట్రెండీ లుక్ మరియు నమ్మకమైన బ్రాండ్ వాల్యూ కలిపి ఒక ప్యాకేజీలా ఈ ఫోన్ రాబోతోంది. ఇప్పటి వరకు మార్కెట్లోకి వచ్చిన లీక్స్ నిజమైతే, వివో V70 FE ఖచ్చితంగా మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారు కొంచెం వెయిట్ చేస్తే, ఈ బెస్ట్ డీల్ ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. వివో తనదైన శైలిలో మరోసారి యూజర్ల మనసు గెలవడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Vamsi Krishna

