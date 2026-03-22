రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు చెక్.. ఏప్రిల్ 8న ట్రయంఫ్ 350cc బైకుల ఎంట్రీ! ధర వింటే షాకే!
Triumph 350cc Bikes: బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టపడే వారికి 2026 ఒక గొప్ప సంవత్సరం కాబోతోంది. బ్రిటీష్ బైక్ దిగ్గజం 'ట్రయంఫ్' ఇప్పుడు మిడిల్ వెయిట్ సెగ్మెంట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది.
Triumph 350cc Bikes: బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇష్టపడే వారికి 2026 ఒక గొప్ప సంవత్సరం కాబోతోంది. బ్రిటీష్ బైక్ దిగ్గజం 'ట్రయంఫ్' ఇప్పుడు మిడిల్ వెయిట్ సెగ్మెంట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది. ఏప్రిల్ 8, 2026న ఇండియాలో కొత్త 350cc బైక్స్ను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఆధిపత్యాన్ని సవాల్ చేస్తూ వస్తున్న ఈ బైకులు స్టైల్ మరియు పవర్ విషయంలో సరికొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేయనున్నాయి.
ట్రయంఫ్ తన 400cc ఇంజన్ను కొంచెం మార్పు చేసి 350cc కి తగ్గించింది. దీని వెనుక ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంది. ఇండియాలో 400cc కంటే ఎక్కువ ఉన్న బైక్లపై 40శాతం ట్యాక్స్ ఉంటుంది, కానీ 350cc కేటగిరీలో అది కేవలం 18శాతం మాత్రమే. దీనివల్ల బైక్ ధర గణనీయంగా తగ్గుతుంది. తగ్గిన ఇంజన్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పటికీ, ఇది 35-40 bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది క్లాసిక్ 350 కంటే చాలా ఎక్కువ.
ఈ సిరీస్ లో ప్రధానంగా రెండు మోడల్స్ రాబోతున్నాయి. ఒకటి 'స్పీడ్ 350' (Speed 350) - ఇది సిటీ డ్రైవింగ్ కు, స్మూత్ రోడ్లకు పర్ఫెక్ట్. రెండోది 'స్క్రాంబ్లర్ 350X' (Scrambler 350X) - ఇది ఆఫ్ రోడింగ్ ఇష్టపడే వారి కోసం డిజైన్ చేయబడింది. చూడ్డానికి రగ్డ్ గా ఉంటూ, ఏలాంటి గతుకుల రోడ్డునైనా ఈజీగా దాటేయగలదు. ఇవి రెండూ బజాజ్ చకాన్ ప్లాంట్లో తయారవుతున్నాయి.
తక్కువ ధరకే వస్తున్నా, ట్రయంఫ్ క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడా తగ్గలేదు. ఫుల్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్, డిజిటల్ కన్సోల్, మరియు భద్రత కోసం డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్ (ABS) వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. బైక్ పెయింట్ ఫినిషింగ్ మరియు మెటల్ పార్ట్స్ చూస్తుంటే చాలా ఖరీదైన బైక్ లా కనిపిస్తుంది. రైడర్ సౌకర్యం కోసం సస్పెన్షన్ సెటప్ను చాలా సాఫ్ట్గా సెట్ చేశారు.
ఈ బైకులు దాదాపు ₹2.20 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరలో ఉండే అవకాశం ఉంది. పెర్ఫార్మెన్స్తో పాటు మైలేజ్ మీద కూడా కంపెనీ దృష్టి పెట్టింది. లీటర్ పెట్రోల్కు దాదాపు 30 నుండి 35 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రీమియం బ్రాండ్ బైక్ను సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ట్రయంఫ్ లక్ష్యం.
ఇప్పటివరకు 350cc సెగ్మెంట్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి తిరుగులేదు. కానీ ట్రయంఫ్ ఎంట్రీతో సీన్ మారబోతోంది. అద్భుతమైన పవర్, తక్కువ బరువు, మరియు లండన్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఈ బైక్లకు ప్లస్ పాయింట్స్. పాత కాలం నాటి దర్పం కాకుండా, మోడ్రన్ స్పీడ్ మరియు స్టైల్ కావాలనుకునే యువత ట్రయంఫ్ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. ఏప్రిల్ 8వ తేదీ కోసం బైక్ లవర్స్ అంతా వెయిటింగ్.