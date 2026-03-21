ముగిసిన ఎకోసిస్టమ్ వార్! సామ్సంగ్ ఫోన్లలో ఐఫోన్ ఫీచర్.. గెలాక్సీ S26తో అదిరిపోయే అప్డేట్..!
శామ్సంగ్ తన గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారుల కోసం ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పును తీసుకువస్తోంది. ఆపిల్ ఐఫోన్లలో మాత్రమే ఉండే 'ఎయిర్డ్రాప్' ఫీచర్ను ఇప్పుడు శామ్సంగ్ గెలాక్సీ డివైజ్లలో కూడా సపోర్ట్ చేసేలా అడుగులు వేస్తోంది.
Samsung: శామ్సంగ్ తన గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారుల కోసం ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పును తీసుకువస్తోంది. ఆపిల్ ఐఫోన్లలో మాత్రమే ఉండే 'ఎయిర్డ్రాప్' ఫీచర్ను ఇప్పుడు శామ్సంగ్ గెలాక్సీ డివైజ్లలో కూడా సపోర్ట్ చేసేలా అడుగులు వేస్తోంది. రాబోయే గెలాక్సీ S26 సిరీస్ నుండి ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి రానుందని తాజా నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. శామ్సంగ్ మొబైల్ విభాగం ప్రెసిడెంట్, COO వూన్-జూన్ చోయ్ జపాన్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. దీనివల్ల గెలాక్సీ ఫోన్ల నుండి ఐఫోన్లకు ఫైల్స్ పంపడం ఇప్పుడు చాలా సులభం కానుంది. ఎటువంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ అవసరం లేకుండానే నేరుగా ఫోటోలు, వీడియోలు, డాక్యుమెంట్లను షేర్ చేసుకోవచ్చని ఆయన వివరించారు.
శామ్సంగ్ తన సొంత 'క్విక్ షేర్' ఫీచర్ను మరింత శక్తివంతం చేయడం ద్వారా ఆపిల్ ఎకోసిస్టమ్తో ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించాలని చూస్తోంది. ఈ కొత్త అప్డేట్ కేవలం ఐఫోన్లకే కాకుండా ఐప్యాడ్, మ్యాక్ కంప్యూటర్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. గతంలో లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఫీచర్ వాడుతున్నప్పుడు ఆపిల్ పరికరాలలో ఎయిర్డ్రాప్ విజిబిలిటీని ఆన్ చేసి ఉంచాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో గెలాక్సీ ఫోన్లు ఫైల్స్ బదిలీ చేసే సమయంలో వై-ఫై నుండి కొద్దిసేపు డిస్కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ వేగం మాత్రం ఆకట్టుకునేలా ఉంటుందని సమాచారం. దీనివల్ల ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారుల మధ్య ఉన్న అతిపెద్ద విభజన రేఖ చెరిగిపోనుంది.
చాలా కాలంగా ఆపిల్ ఎయిర్డ్రాప్ ఫీచర్ ఆ కంపెనీకి ఒక బలమైన ఆయుధంగా ఉండేది. ఐఫోన్ వినియోగదారులు తమ గ్రూపుల్లో ఫైల్స్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా సులభం కావడంతో, చాలామంది కొత్తగా ఫోన్ కొనాలన్నా మళ్ళీ ఐఫోన్ వైపే మొగ్గు చూపే వారు. శామ్సంగ్ హార్డ్వేర్ పరంగా ఎంత మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, ఈ షేరింగ్ సౌలభ్యం లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది వెనకడుగు వేసేవారు. అయితే ఇప్పుడు శామ్సంగ్ ఈ అడ్డంకిని తొలగించడం ద్వారా ఐఫోన్ నుండి గెలాక్సీకి మారాలనుకునే వారికి ఒక గొప్ప ఊరటనిస్తోంది. దీని ద్వారా గెలాక్సీ ఫోన్ల అమ్మకాలను పెంచుకోవడమే కాకుండా, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని శామ్సంగ్ గట్టిగా ప్లాన్ చేస్తోంది.
గెలాక్సీ S26 సిరీస్తో ప్రారంభమయ్యే ఈ ఫీచర్, భవిష్యత్తులో పాత శామ్సంగ్ మోడళ్లకు కూడా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ల ద్వారా అందే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా 'వన్ యూఐ 9' వంటి అప్డేట్ల ద్వారా ఈ క్రాస్-ప్లాట్ఫామ్ షేరింగ్ సదుపాయాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. శామ్సంగ్ ఇప్పటికే తన 'స్మార్ట్ స్విచ్' టూల్ ద్వారా ఐఫోన్ డేటాను గెలాక్సీకి మార్చుకోవడాన్ని సులభతరం చేసింది. ఇప్పుడు ఫైల్ షేరింగ్ కూడా జతకావడంతో వినియోగదారులకు మరింత స్వేచ్ఛ లభించినట్లవుతుంది. గతేడాది గూగుల్ కూడా తన పిక్సెల్ పరికరాల కోసం ఇలాంటి ప్రయత్నమే చేసిందని, త్వరలో మరిన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకు ఇది విస్తరించనుందని ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం.
నేటి తరం యువత బ్రాండ్ మోహం కంటే కూడా ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లకు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్లలోని సరికొత్త ఏఐ ఫీచర్లు, అడ్వాన్స్డ్ కెమెరా సిస్టమ్స్ ఇప్పటికే మంచి ఫీడ్బ్యాక్ అందుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఐఫోన్లతో సులభంగా ఫైల్స్ షేర్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా వస్తే, బ్రాండ్ మారడం యూజర్లకు పెద్ద సమస్య కాబోదు. కేవలం ఎయిర్డ్రాప్ కోసమే ఐఫోన్కు అతుక్కుపోయే అవసరం లేకుండా, మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర అద్భుతమైన ఫీచర్లను కూడా యువత ఆస్వాదించే అవకాశం కలుగుతుంది. మారుతున్న ట్రెండ్స్కు అనుగుణంగా శామ్సంగ్ తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం టెక్ ప్రపంచంలో పెద్ద మార్పుకే సంకేతంగా కనిపిస్తోంది.