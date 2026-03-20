Samsung Galaxy Z Tri-Fold 2: ఇక ఫోన్లను చుట్టేయొచ్చు.. సాగదీయొచ్చు! సామ్సంగ్ స్లైడబుల్ ఫోన్పై క్రేజీ అప్డేట్..!
Samsung Galaxy Z Tri-Fold 2: శామ్సంగ్ కంపెనీ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ల మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బిగించేందుకు సరికొత్త ప్లాన్స్తో దూసుకుపోతోంది. గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ అనే మూడు మడతల ఫోన్ను కేవలం మూడు నెలల క్రితమే మార్కెట్లోకి తెచ్చిన శామ్సంగ్, అప్పుడే దాని తర్వాతి వెర్షన్ 'జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ 2' పై ఫోకస్ పెట్టినట్లు తాజా లీకులు చెబుతున్నాయి. మొదటి తరం ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్ సుమారు 2,899 డాలర్ల భారీ ధరతో ఒక ప్రయోగాత్మక పరికరంగా వచ్చినప్పటికీ, దీనికి లభించిన ఆదరణ కంపెనీని ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్ సేల్స్ దక్షిణ కొరియాలో ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి, త్వరలోనే అమెరికా వంటి దేశాల్లో కూడా స్టాక్ అయిపోగానే విక్రయాలు నిలిపివేయనున్నారు. అయితే ఇది వైఫల్యం కాదు, దీనికంటే మెరుగైన మోడల్ను తీసుకురావడానికి శామ్సంగ్ వేస్తున్న ఒక పెద్ద వ్యూహం అని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం వినియోగదారులు స్మార్ట్ఫోన్ల విషయంలో లుక్ మరియు డిజైన్కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మొదటి తరం ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్ మడతపెట్టినప్పుడు సుమారు 12.9 మిల్లీమీటర్ల మందంతో కాస్త లావుగా, అంటే 'చంకీ'గా అనిపించేది. ఇది జేబులో పెట్టుకోవడానికి లేదా చేత్తో పట్టుకోవడానికి కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందని ఫీడ్బ్యాక్ రావడంతో, శామ్సంగ్ ఇప్పుడు తన 'ట్రైఫోల్డ్ 2' మోడల్ను మరింత సన్నగా రూపొందించే పనిలో పడింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, కొత్త హింజ్ డిజైన్పై ఇప్పటికే వెరిఫికేషన్ పూర్తయిందని, ఇది ఫోన్ బరువును తగ్గించడమే కాకుండా గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 7 తరహాలో స్లిమ్గా ఉండేలా చేస్తుందని తెలుస్తోంది. ట్రెండీగా కనిపించే ఈ సన్నని డిజైన్ యూత్, టెక్ లవర్స్ను కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుందని కంపెనీ నమ్మకంగా ఉంది.
శామ్సంగ్ కేవలం ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్లతోనే ఆగిపోకుండా, గ్యాడ్జెట్ ప్రపంచంలో ఒక విప్లవం సృష్టించేలా 'స్లైడబుల్' ఫోన్ను కూడా డెవలప్ చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు మనం మోటరైజ్డ్ స్లైడర్లను చూశాం, కానీ శామ్సంగ్ ఇప్పుడు మాన్యువల్ స్లైడింగ్ మెకానిజంతో పనిచేసే ఓలెడ్ డిస్ప్లే ఫోన్ను టెస్ట్ చేస్తోందట. అంటే మనం అవసరమైనప్పుడు స్క్రీన్ను పక్కకు లాగితే అది సుమారు 7 అంగుళాల వరకు విస్తరించి, ఒక చిన్న ట్యాబ్లెట్లా మారిపోతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ వినడానికే చాలా క్రేజీగా ఉంది కదా! ఇలాంటి కొత్త రకపు ఫామ్ ఫ్యాక్టర్లు స్మార్ట్ఫోన్ వాడే అనుభూతిని పూర్తిగా మార్చేయనున్నాయి. ఫోన్ నుండి ట్యాబ్లెట్గా మారే ఈ మ్యాజిక్ ఫీచర్ భవిష్యత్తులో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను శాసించే అవకాశం ఉంది.
కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ టిప్స్టర్ 'yeux1122' అందించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ట్రైఫోల్డ్ 2 ఫోన్ 2027 మధ్యలో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. శామ్సంగ్ ఈ గ్యాప్లో ఫోన్ నాణ్యతను, ముఖ్యంగా డిస్ప్లేపై వచ్చే ముడతలను తగ్గించడంపై దృష్టి పెడుతోంది. మూడు మడతలు ఉండే ఫోన్ కాబట్టి స్క్రీన్ మన్నిక చాలా ముఖ్యం. అందుకే ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలు లేకుండా, యూజర్లకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేలా శామ్సంగ్ ప్రోటోటైప్ దశలోనే కఠినమైన పరీక్షలు చేస్తోంది. ఈ లాంచ్ టైమ్లైన్ చూస్తుంటే, శామ్సంగ్ తన ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీని ఎంత పక్కాగా ప్లాన్ చేస్తుందో అర్థమవుతోంది. డ్యూరబిలిటీ విషయంలో రాజీ పడకుండా సన్నని డిజైన్ను తీసుకురావడమే ఇప్పుడు వారి ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యం.
ప్రస్తుత జనరేషన్ యూజర్లు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటారు. సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్ల బోర్ కొట్టే డిజైన్ల నుండి బయటపడి, స్టైలిష్గా మరియు మల్టీ టాస్కింగ్కు అనుకూలంగా ఉండే ఫోన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. శామ్సంగ్ తీసుకొస్తున్న ఈ స్లైడబుల్ మరియు ట్రైఫోల్డ్ మోడల్స్ సరిగ్గా ఇలాంటి వారి కోసమే అనిపిస్తోంది. ఒకే పరికరం ఫోన్లా, సినిమా చూసేటప్పుడు ట్యాబ్లా మారడం అనేది నేటి ఫాస్ట్ మూవింగ్ వరల్డ్లో చాలా అవసరం. అందుకే శామ్సంగ్ చేస్తున్న ఈ ప్రయోగాలు టెక్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఆపిల్ వంటి కంపెనీలు ఇంకా ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల విషయంలో ఆలోచిస్తుంటే, శామ్సంగ్ ఏకంగా మూడు మడతల ఫోన్లు, స్లైడబుల్ ఫోన్లతో ఒక అడుగు ముందే ఉంది.
మొత్తానికి చెప్పాలంటే, శామ్సంగ్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. మొదటి ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్ కేవలం ఒక ట్రైలర్ మాత్రమేనని, అసలు సినిమా ముందుందని ఈ తాజా అప్డేట్స్ ద్వారా అర్థమవుతోంది. సన్నని డిజైన్, లైట్ వెయిట్ బాడీ, మరియు స్లైడింగ్ డిస్ప్లే వంటి ఫీచర్లతో శామ్సంగ్ తన వినియోగదారులకు ఒక కొత్త డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయబోతోంది. 2027 నాటికి ఈ ఫోన్లు అందుబాటులోకి వస్తే, స్మార్ట్ఫోన్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి అనే డెఫినిషన్ మారిపోవడం ఖాయం. టెక్నాలజీని స్టైల్తో మిక్స్ చేసి శామ్సంగ్ చేస్తున్న ఈ మ్యాజిక్ కోసం గ్యాడ్జెట్ ప్రియులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. చూస్తుంటే రాబోయే రోజుల్లో ఫోల్డబుల్ ఫోన్లదే అసలైన హవా అని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది