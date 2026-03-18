శామ్సంగ్ బడ్జెట్ ధమాకా.. కేవలం రూ.11,749 కే 6,000mAh బ్యాటరీతో Galaxy M17e 5G లాంచ్..!
Samsung Galaxy M17e : 5Gశాంసంగ్ కంపెనీ అంటేనే ఒక నమ్మకం, ఒక బ్రాండ్ వాల్యూ. తాజాగా మార్కెట్లోకి దూసుకొచ్చిన శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G స్మార్ట్ఫోన్ చూస్తుంటే ఈ జనరేషన్ కుర్రాళ్లకు కావాల్సిన అన్ని హంగులూ ఇందులో ఉన్నాయనిపిస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి, ముఖ్యంగా రోజంతా ఫోన్తోనే గడిపే సోషల్ మీడియా లవర్స్కు ఈ ఫోన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు. కేవలం రూ.11,749 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ డివైజ్, చైనీస్ బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ అమెజాన్ వంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతోంది. లుక్ పరంగా కూడా శాంసంగ్ తనదైన స్టైల్ను మెయింటైన్ చేస్తూ, చేతిలో పట్టుకుంటే ఒక క్లాసీ ఫీల్ను ఇచ్చేలా దీనిని డిజైన్ చేసింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అందరినీ ఆకట్టుకునే ప్రధాన ఫీచర్ దీని భారీ 6,000mAh బ్యాటరీ. నేటి కాలంలో రీల్స్ చూడాలన్నా, నెట్ఫ్లిక్స్లో సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ చేయాలన్నా బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుందనే భయం ఉండకూడదు. అందుకే శాంసంగ్ ఈ పవర్హౌస్ను అందించింది. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 26 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా వీడియోలు చూసుకోవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. కాలేజీ స్టూడెంట్స్ అయినా లేదా బయట తిరిగే ఉద్యోగులైనా, రెండు రోజుల వరకు ఛార్జింగ్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇది సపోర్ట్ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ఇంతటి శక్తివంతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్ దొరకడం నిజంగా గ్రేట్ అని చెప్పాలి.
పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కూడా శాంసంగ్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. ఇందులో ఉన్న మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ మల్టీటాస్కింగ్ను చాలా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్తో రన్ అయ్యే ఈ ప్రాసెసర్ వల్ల యాప్స్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా గేమ్స్ ఆడటం వంటివి ఎక్కడా లాగ్ అవ్వకుండా జరుగుతాయి. ఇక దీని 6.58 అంగుళాల డిస్ప్లే హైలైట్ అని చెప్పాలి. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల స్క్రోలింగ్ అనుభవం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఫీడ్స్ చూస్తున్నా లేదా గేమింగ్ చేస్తున్నా ఆ ఫ్లో చాలా బాగుంటుంది. అదనంగా IP54 రేటింగ్తో రావడం వల్ల చిన్నపాటి వాన చినుకులు లేదా దుమ్ము నుండి ఫోన్కు రక్షణ లభిస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ పిచ్చి ఉన్న వారి కోసం ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాను అమర్చారు. డే లైట్లో ఫోటోలు చాలా షార్ప్గా, కలర్ఫుల్గా వస్తాయి. పోర్ట్రెయిట్ షాట్స్ కోసం 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉండటం వల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చాలా నాచురల్గా అనిపిస్తుంది. ఇక సెల్ఫీల కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో కాల్స్లో మనల్ని క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే ఫోటోల కోసం ఎడిటింగ్ అవసరం లేకుండానే మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చేలా శాంసంగ్ ఈ కెమెరా సాఫ్ట్వేర్ను ఆప్టిమైజ్ చేసింది. బడ్జెట్ ఫోన్ అయినా కెమెరా క్వాలిటీలో మాత్రం శాంసంగ్ మార్క్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఫోన్ కొనేవారికి శాంసంగ్ ఇస్తున్న అతిపెద్ద గిఫ్ట్ ఏమిటంటే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్. ఏకంగా 6 ఏళ్ల పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్స్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తామని కంపెనీ ప్రకటించింది. అంటే 2032 వరకు మీ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో సురక్షితంగా ఉంటుందన్నమాట. సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లకు ఒకటి రెండు ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ అప్డేట్స్ ఇవ్వని ఈ కాలంలో, ఆరు ఏళ్ల భరోసా ఇవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంటిది. పాతబడిపోయినా కొత్త సాఫ్ట్వేర్తో ఫోన్ ఎప్పుడూ ట్రెండీగానే కనిపిస్తుంది.
మొత్తానికి చూస్తే శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G ఈ జనరేషన్ యూజర్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ఫోన్. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ బ్యాటరీ, అదిరిపోయే డిస్ప్లే, నమ్మకమైన ప్రాసెసర్ , దీర్ఘకాలిక అప్డేట్స్ వంటివన్నీ ఒకే ప్యాకేజీలో దొరుకుతున్నాయి. వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఫోన్ కొన్నాక ఏడాదికే పాతది అయిపోతుందనే బాధ లేకుండా, ఏళ్ల తరబడి వాడుకునే వెసులుబాటు ఇక్కడ ఉంది. బ్రాండ్ వాల్యూతో పాటు పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే ఎవరైనా కళ్ళు మూసుకుని ఈ ఫోన్ వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు. నేటి ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా అన్ని ఫీచర్లను బ్యాలెన్స్ చేసిన శాంసంగ్, ఈ ఫోన్తో బడ్జెట్ మార్కెట్లో మరోసారి తన సత్తా చాటిందని చెప్పవచ్చు.