Redmi K100 Pro Max: గేమర్లకు పండగే: రెడ్‌మీ K100 ప్రో మాక్స్ వస్తోంది!

Vamsi Krishna
Published on: 22 March 2026 5:43 PM IST
Redmi K100 Pro Max: స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో రెడ్‌మీ బ్రాండ్ అంటేనే తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు. ఇప్పుడు అదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తూ 'రెడ్‌మీ K100 ప్రో మాక్స్' పేరుతో ఒక పవర్‌ఫుల్ ఫోన్‌ను తీసుకురాబోతోంది. అక్టోబర్ నెలలో లాంచ్ కానున్న ఈ ఫోన్, పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఆపిల్ మరియు శామ్‌సంగ్ వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా కనిపిస్తోంది. గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఇష్టపడే యువతకు ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది.

ఈ ఫోన్‌లో హైలైట్ ఏమిటంటే, ఇందులో వాడబోయే స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో చిప్‌సెట్. ఇది 2nm టెక్నాలజీతో తయారైన అత్యంత వేగవంతమైన ప్రొసెసర్. లీకుల ప్రకారం, దీని వేగం ఊహించని రేంజ్‌లో ఉండబోతోంది. హెవీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్‌లను కూడా ఈ ఫోన్ అసలు వేడెక్కకుండా రన్ చేయగలదు. టెక్ లవర్స్‌కు ఇది నిజంగా ఒక సెలబ్రేషనే.

పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే కేవలం ప్రొసెసర్ మాత్రమే కాదు, ర్యామ్ (RAM) కూడా ముఖ్యం. అందుకే ఇందులో 16GB వరకు LPDDR6 ర్యామ్‌ను వాడబోతున్నారు. అలాగే 1TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ కూడా ఉండనుంది. దీనివల్ల మీరు ఎన్ని యాప్స్ ఓపెన్ చేసినా, ఎన్ని వేల ఫోటోలు సేవ్ చేసినా ఫోన్ ఎక్కడా స్లో అవ్వదు. ఈ రేంజ్ మెమరీ సాధారణంగా ల్యాప్‌టాప్‌లలో చూస్తాం, ఇప్పుడు ఫోన్లలో కూడా రావడం విశేషం.

రెడ్‌మీ K100 ప్రో మాక్స్‌లో అద్భుతమైన 2K అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేను అమర్చబోతున్నారు. ఇది 144Hz లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రిఫ్రెష్ రేట్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు లేదా గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు విజువల్స్ చాలా రిచ్‌గా, కలర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తాయి. స్క్రీన్ బ్రైట్‌నెస్ కూడా ఎండలో చూసినా స్పష్టంగా ఉండేలా హై-నిట్స్ సపోర్ట్‌తో వస్తోంది.

కెమెరాల విషయంలో కూడా రెడ్‌మీ ఈసారి భారీ మార్పులు చేస్తోంది. 200 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్‌ను ఇందులో ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల చాలా దూరం ఉన్న వస్తువులను కూడా స్పష్టంగా ఫోటో తీయొచ్చు. నైట్ ఫోటోగ్రఫీ మరియు వీడియో స్టెబిలైజేషన్ విషయంలో మరిన్ని మెరుగుదలలు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఈ ఫోన్ ఇండియాలోకి 'పోకో ఎఫ్9 ఆల్ట్రా' (Poco F9 Ultra) పేరుతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. చైనాలో అక్టోబర్‌లో లాంచ్ అయినా, మన దేశానికి వచ్చేసరికి 2027 ప్రారంభంలో ఉండొచ్చు. ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నా, ఇచ్చే ఫీచర్లకు అది సరైనదే అని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. మొత్తానికి ఒక ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ ఎలా ఉండాలో ఆ అన్ని లక్షణాలతో ఈ రెడ్‌మీ ఫోన్ సిద్ధమవుతోంది.

