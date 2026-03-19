Home టెక్నాలజీRealme: బడ్జెట్ ధరలో బ్యాటరీ కింగ్.. రియల్మీ P4 లైట్ 5G వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే

Realme: బడ్జెట్ ధరలో బ్యాటరీ కింగ్.. రియల్మీ P4 లైట్ 5G వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే

Realme: స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను క్రియేట్ చేసుకున్న రియల్ మీ, ఇప్పుడు బడ్జెట్ యూజర్లను టార్గెట్ చేస్తూ సరికొత్త 'రియల్ మీ P4 లైట్ 5G'ని లాంచ్ చేసింది.

Vamsi Krishna
Published on: 19 March 2026 6:27 PM IST
Realme
Realme: బడ్జెట్ ధరలో బ్యాటరీ కింగ్.. రియల్మీ P4 లైట్ 5G వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే

Realme: స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను క్రియేట్ చేసుకున్న రియల్ మీ, ఇప్పుడు బడ్జెట్ యూజర్లను టార్గెట్ చేస్తూ సరికొత్త 'రియల్ మీ P4 లైట్ 5G'ని లాంచ్ చేసింది. నేటి తరం యువతకు కావాల్సిన స్టైలిష్ లుక్, అదిరిపోయే పర్ఫార్మెన్స్‌ను తక్కువ ధరలోనే అందించడమే ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా రీల్స్ చూసేవారికి, గంటల తరబడి గేమింగ్ ఆడేవారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు. మార్కెట్‌లో ఉన్న మిగతా బడ్జెట్ ఫోన్లతో పోలిస్తే, ఇందులో ఉన్న ఫీచర్లు ఖచ్చితంగా టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటాయి.

ఈ ఫోన్ డిజైన్, డిస్‌ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది ఒక ప్రీమియం ఫీలింగ్‌ను కలిగిస్తుంది. 6.8 అంగుళాల భారీ HD+ LCD స్క్రీన్‌తో పాటు 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ ఎంతో స్మూత్‌గా సాగుతాయి. సాధారణంగా ఈ రేంజ్ రిఫ్రెష్ రేట్ మనం కేవలం ఖరీదైన ఫోన్లలోనే చూస్తుంటాం, కానీ రియల్ మీ దీనిని బడ్జెట్ ధరలోనే అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనికి తోడు 900 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ ఉండటం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, ఇది బయట ఎక్కువగా తిరిగే యువతకు చాలా ప్లస్ అవుతుంది.

పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో రియల్ మీ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్‌తో వస్తున్న ఈ ఫోన్ మల్టీ టాస్కింగ్‌ను చాలా సులభంగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. 6GB వరకు ర్యామ్, 128GB వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు ఉండటం వల్ల యాప్స్ వేగంగా ఓపెన్ అవుతాయి. ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండటానికి ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఎయిర్‌ఫ్లో వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అంటే మీరు ఎంత సేపు గేమింగ్ ఆడినా ఫోన్ పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది, ఇది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్.

నేటి జనరేషన్‌కి అతిపెద్ద సమస్య ఫోన్ ఛార్జింగ్ త్వరగా అయిపోవడం, కానీ ఈ ఫోన్‌లో ఏకంగా 7000mAh బ్యాటరీని ఇచ్చారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు నిరాటంకంగా వాడుకోవచ్చు, ఇది ట్రావెలర్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్లకు గొప్ప వరం. అయితే 15W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అనేది బ్యాటరీ సైజుతో పోలిస్తే కొంచెం నెమ్మదిగా అనిపించినా, బ్యాటరీ లైఫ్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మిల్లీమీటర్ల కొద్దీ ఫోన్ మందం పెరగకుండా ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని సెట్ చేయడం రియల్ మీ చేసిన గొప్ప ప్రయోగం.

సెక్యూరిటీ, డ్యూరబిలిటీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఆర్మోర్ షెల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది, ఇది పొరపాటున ఫోన్ కింద పడినా తట్టుకునేలా చేస్తుంది. IP64 రేటింగ్‌తో రావడం వల్ల దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుండి ఫోన్ సురక్షితంగా ఉంటుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్ మీ UI 7.0పై ఇది నడుస్తుంది. దీనికి రెండు ఏళ్ల పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్‌డేట్స్, మూడేళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్ ఇస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది, అంటే ఈ ఫోన్ రాబోయే కాలంలో కూడా పాతబడకుండా కొత్తగానే ఉంటుంది.

ధర విషయానికి వస్తే, బేస్ వేరియంట్ కేవలం 12,999 రూపాయల నుండే ప్రారంభం అవుతుంది. మొజాయిక్ బ్లూ, మొజాయిక్ గ్రీన్ రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ , ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది. లాంచ్ ఆఫర్ కింద బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌లు కూడా ఉన్నాయి, వీటిని వాడితే ఇంకా తక్కువ ధరకే ఫోన్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఎక్కువ బ్యాటరీ, సూపర్ స్మూత్ డిస్‌ప్లే కోరుకునే వారందరికీ రియల్ మీ P4 లైట్ 5G ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.

Vamsi Krishna

Vamsi Krishna

