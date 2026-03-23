మానవ జాతి అంతానికి సిగ్నల్ ఇదేనా? అమెరికాలో సామాన్యుల భారీ నిరసన.. ఎందుకో తెలుసా!

Anti AI protests USA: కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో అమెరికా వీధుల్లో ఆందోళనలు మిన్నంటాయి.

Venkat
Published on: 23 March 2026 9:50 PM IST
Anti AI protests USA: కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో అమెరికా వీధుల్లో ఆందోళనలు మిన్నంటాయి. సాంకేతికత పేరిట సాగుతున్న ఈ అనైతిక పోటీ మానవ ఉనికినే తుడిచిపెట్టేస్తుందని ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా 'ఫ్రాంటియర్ ఏఐ' అభివృద్ధిని తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక సంస్థల కార్యాలయాల ముందు వందలాది మంది నిరసన చేపట్టారు.

Anti AI protests USA: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం కంపెనీలు పోటీ పడుతుంటే, ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దేశమైన అమెరికాలో ప్రజలు మాత్రం దీనికి వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి వచ్చారు. ఓపెన్ ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాల వెలుపల నిరసనకారులు గుమిగూడారు. ఏఐ రంగంలో జరుగుతున్న మితిమీరిన అభివృద్ధి మానవాళిని వినాశనం వైపు నడిపిస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరంలో ఈ నిరసన జ్వాలలు తీవ్రంగా కనిపిస్తున్నాయి.

'స్టాప్ ది ఏఐ రేస్' ఉద్యమం..

సాంకేతికతకు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో 'స్టాప్ ది ఏఐ రేస్' అనే నినాదంతో ఓ భారీ ప్రదర్శన జరిగింది. సుమారు 200 మందికి పైగా నిరసనకారులు ఆంత్రోపిక్ కార్యాలయం నుంచి ఓపెన్ ఏఐ కార్యాలయం వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఫ్రాంటియర్ ఏఐ వల్ల కలిగే ముప్పులను తగ్గించడానికి కంపెనీలు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అప్పటి వరకు పరిశోధనలు ఆపాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. లాభాల కోసం మనుషుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టవద్దని నిరసనకారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అసలేమిటీ ఫ్రాంటియర్ ఏఐ..?

సాధారణ కృత్రిమ మేధస్సు కంటే ఫ్రాంటియర్ ఏఐ అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఇది మనుషుల కంటే మెరుగ్గా ఆలోచించగలదని, కోడింగ్ రాయడమే కాకుండా కవితలు కూడా సృజించగలదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మనుషుల భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకుని స్పందిస్తుంది. ఇంకా ఆందోళనకరమైన విషయం ఏమిటంటే, దీనికి శిక్షణ ఇవ్వని పనులను కూడా ఇది స్వయంగా నేర్చుకుని చేయగలదు. ఇటువంటి అపరిమితమైన శక్తి రేపు మనుషులపైనే తిరగబడే అవకాశం ఉందని సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

నిరసనకారుల ప్రధాన డిమాండ్లు..

ఆందోళన చేస్తున్న వారు ప్రధానంగా కొన్ని డిమాండ్లను సంస్థల ముందు ఉంచారు:

ఫ్రాంటియర్ ఏఐ అభివృద్ధిని తక్షణమే నిలిపివేయాలి. ప్రతి ఏఐ పరిశోధనా సంస్థ దీనికి సంబంధించిన భద్రతా ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. ప్రముఖ సంస్థల అధినేతలు తమ భద్రతా హామీలపై స్పష్టత ఇవ్వాలి. గతంలో ఇచ్చిన భద్రతా వాగ్దానాల నుంచి కంపెనీలు వెనక్కి తగ్గకూడదు.

ఈ ఆందోళనలపై ప్రముఖ సంస్థలు ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకుండా మౌనం వహిస్తున్నాయి. ఇది ప్రజల్లో మరిన్ని అనుమానాలకు దారి తీస్తోంది.

