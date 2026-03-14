Portable Mini AC: ఫోన్కు కనెక్ట్ చేస్తే మంచులో స్విమ్మింగ్ చేసినట్లే.. హీట్ 45° దాటినా ఇక టెన్షన్ వద్దు..
Portable Mini AC Gadget: దేశంలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల వరకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒక కొత్త గాడ్జెట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మొబైల్ ఫోన్కు కనెక్ట్ చేసి ఉపయోగించగల మినీ పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. చిన్న సైజులో ఉన్న ఈ ‘పర్సనల్ AC’ ఎక్కడైనా చల్లని గాలిని అందిస్తుంది.
Portable Mini AC Gadget: ప్రతి ఏడాది వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గత ఏడాది దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వేడి కొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కొత్త టెక్నాలజీ గాడ్జెట్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల చిన్న సైజులో ఉండే పోర్టబుల్ ఎయిర్ కూలర్లు వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రయాణ సమయంలో లేదా ఆఫీస్ డెస్క్ వద్ద ఉపయోగించడానికి ఇవి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జేబులో పెట్టుకునే మినీ కూలర్..
ఈ కొత్త గాడ్జెట్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది మొబైల్ ఫోన్ పరిమాణంలోనే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఇది చల్లని గాలిని అందించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా ఫోన్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్కు కనెక్ట్ చేసి ఉపయోగించవచ్చు. ప్రత్యేకంగా బ్యాటరీ అవసరం లేకుండానే ఫోన్ పవర్తో పనిచేస్తుంది. దీంతో ప్రయాణ సమయంలో కూడా ఈ గాడ్జెట్ను సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
ప్రయాణాల్లో ఎంతో ఉపయోగకరం..
ఈ మినీ కూలర్ బరువు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల దీనిని జేబులో లేదా చిన్న బ్యాగ్లో సులభంగా పెట్టుకుని తీసుకెళ్లవచ్చు. బస్, ట్రైన్ లేదా ఆఫీస్లో వేడి ఎక్కువగా అనిపించినప్పుడు ఈ చిన్న పరికరం మీకు చల్లని గాలిని అందిస్తుంది. పర్సనల్ డెస్క్ వద్ద ఉపయోగించడానికి ఇది మంచి ఎంపికగా మారుతోంది.
తక్కువ ధరలోనే..
ఫీచర్లను చూసినప్పుడు ఈ గాడ్జెట్ ధర చాలా తక్కువగా ఉండటం వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ మినీ కూలర్లు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లైన అమెజాన్ (Amazon), ఫ్లిప్ కార్ట్ (Flipkart) వంటి సైట్లలో సుమారు రూ.500 నుంచి రూ.2000 మధ్య ధరలో లభిస్తున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో వేసవి వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఇది ఒక స్మార్ట్ పరిష్కారంగా భావిస్తున్నారు.
ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ పోర్టబుల్ కూలర్లు సాధారణంగా ‘Evaporation’ టెక్నాలజీపై పనిచేస్తాయి. కొన్ని మోడళ్లలో చిన్న ఐస్ క్యూబ్ లేదా చల్లని నీరు వేసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. అలా చేస్తే బయటకు వచ్చే గాలి మరింత చల్లగా ఉంటుంది. అందువల్ల చిన్న గదులు లేదా డెస్క్ దగ్గర ఉపయోగించడానికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కొనుగోలు చేసే ముందు జాగ్రత్తలు..
ఈ గాడ్జెట్ కొనుగోలు చేసే ముందు మీ మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఏ టైప్లో ఉందో తెలుసుకోవడం అవసరం. ఎందుకంటే, మార్కెట్లో వివిధ ఫోన్ పోర్ట్లకు అనుగుణంగా వేర్వేరు మోడళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అదనంగా వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన రంగుల్లో కూడా ఈ గాడ్జెట్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.