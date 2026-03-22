Oppo Watch X3 Mini: చిన్న సైజులో పెద్ద సంచలనం.. ఒప్పో నుంచి అదిరిపోయే స్మార్ట్వాచ్!
Oppo Watch X3 Mini: స్మార్ట్వాచ్ ప్రియుల కోసం ఒప్పో సంస్థ ఒక అదిరిపోయే అప్డేట్తో వస్తోంది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న 'ఒప్పో వాచ్ X3' మోడల్కు చిన్న వెర్షన్గా 'ఒప్పో వాచ్ X3 మినీ'ని తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చాలామందికి పెద్ద సైజు వాచీలు చేతికి భారంగా అనిపిస్తుంటాయి, అలాంటి వారిని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ కాంపాక్ట్ ఎడిషన్ను డిజైన్ చేస్తున్నారు. కేవలం సైజు మాత్రమే కాదు, లుక్ పరంగా కూడా ఇది ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుందని లీకైన వార్తలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ మినీ వెర్షన్లో 1.3 నుండి 1.4 అంగుళాల లోపు అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉండే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా ఒప్పో వాచీలు వాటి కర్వ్డ్ డిజైన్కు పేరుగాంచాయి, కాబట్టి ఈ మినీ మోడల్లో కూడా మనం అదే స్టైలిష్ కర్వ్స్ను ఆశించవచ్చు. బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల దీన్ని రోజంతా ధరించినా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ముఖ్యంగా స్లిమ్ రిస్ట్ ఉన్నవారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది.
ఒప్పో వాచ్ X3 మినీలో హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. హార్ట్ రేట్ మానిటర్, SpO2 లెవల్స్ చెక్ చేయడం మరియు స్లీప్ ట్రాకింగ్ వంటివి ఇందులో కామన్. దీనితో పాటు స్నాప్డ్రాగన్ డబ్ల్యూ5 చిప్సెట్ను వాడే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల వాచ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. యాప్స్ ఓపెన్ చేయడం లేదా నోటిఫికేషన్లు చూడటం వంటివి ఎలాంటి లాగ్ లేకుండా జరుగుతాయి.
చిన్న సైజు వాచ్ అయినప్పటికీ, బ్యాటరీ లైఫ్ విషయంలో రాజీ పడకూడదని ఒప్పో భావిస్తోంది. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే కనీసం రెండు నుండి మూడు రోజుల వరకు వచ్చేలా బ్యాటరీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఒప్పోకి ఉన్న ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని ఇందులో కూడా ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే కేవలం 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్తోనే రోజంతా వాచ్ను వాడుకోవచ్చు. ఇది బిజీగా ఉండే యువతకు చాలా ప్లస్ పాయింట్.
ఈ వాచ్ బహుశా ఆండ్రాయిడ్ వేర్ ఓఎస్ (Wear OS) మీద పనిచేయవచ్చు. దీనివల్ల గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి రకరకాల యాప్స్ను నేరుగా వాచ్లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ మ్యాప్స్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ వంటివి ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి లేటెస్ట్ బ్లూటూత్ వెర్షన్ను వాడుతున్నారు, దీనివల్ల కాల్స్ మరియు మెసేజ్ అలర్ట్స్ సెకన్ల వ్యవధిలో మన చేతికి అందుతాయి.
ఈ ఒప్పో వాచ్ X3 మినీ ఏప్రిల్ నెలలో చైనాలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది, ఆ తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి మరియు ఇండియాలోకి అడుగుపెడుతుంది. ధర విషయానికి వస్తే, ఇది ఒరిజినల్ X3 మోడల్ కంటే తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంటుందని అంచనా. ప్రీమియం వాచ్ అనుభూతిని తక్కువ ధరలో మరియు కాంపాక్ట్ సైజులో పొందాలనుకునే వారికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.