Oppo Pad Mini Leaked: చేతిలో ఇమిడిపోయే పవర్ హౌస్! 8.8 అంగుళాల డిస్ప్లేతో ఒప్పో కొత్త మ్యాజిక్
Oppo Pad Mini Leaked: ఒప్పో నుంచి రాబోతున్న లేటెస్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ గురించి ఇంటర్నెట్లో ఇప్పుడు ఒక రేంజ్ లో చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా ట్యాబ్లెట్ ప్రియుల కోసం ఒప్పో రెండు అదిరిపోయే ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ను సిద్ధం చేస్తోంది. అవే ఒప్పో ప్యాడ్ 5 ప్రో మరియు ఒప్పో ప్యాడ్ మినీ. ప్రముఖ టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ఈ కొత్త గ్యాడ్జెట్స్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ను లీక్ చేశారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పెద్ద స్క్రీన్ ట్యాబ్లెట్స్కు భిన్నంగా, చేతిలో ఇమిడిపోయేలా ఉంటూనే పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో ఈ మినీ వేరియంట్ను ఒప్పో డిజైన్ చేస్తోంది. హువావే మేట్ప్యాడ్ మినీకి గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా దీని పొజిషనింగ్ ఉండబోతోందని సమాచారం.
ఈ ఒప్పో ప్యాడ్ మినీ ప్రధానంగా స్టైలిష్ లుక్ మరియు లైట్ వెయిట్ డిజైన్ను ఇష్టపడే కుర్రాళ్లని టార్గెట్ చేస్తోంది. దీని డిజైన్ చాలా స్లిమ్గా ఉండటమే కాకుండా పట్టుకోవడానికి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఇందులో 8.8 అంగుళాల కస్టమైజ్డ్ హై రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేను వాడుతున్నారు. ఈ సైజ్ వల్ల గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు లేదా మూవీస్ చూసేటప్పుడు విజువల్స్ చాలా షార్ప్గా, స్మూత్గా కనిపిస్తాయి. ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో ఒక కాంపాక్ట్ ఆప్షన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అవుతుంది. స్క్రీన్ క్వాలిటీ విషయంలో ఒప్పో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే ఈ మినీ ట్యాబ్లెట్ ఒక బీస్ట్ లాంటిదని చెప్పాలి. ఇందులో లేటెస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ను వాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేసినా లేదా హెవీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ ఆడినా అసలు లాగ్ అనేదే ఉండదు. కెమెరాల విషయానికి వస్తే సెల్ఫీల కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను, డాక్యుమెంట్స్ లేదా ఫోటోల కోసం 13 మెగాపిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరాను ఇస్తున్నారు. బ్యాటరీ కెపాసిటీ గురించి ఇంకా క్లారిటీ రాకపోయినప్పటికీ, ఇది 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుందని లీక్స్ చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల నిమిషాల్లోనే మీ ట్యాబ్లెట్ ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది.
మెమరీ వేరియంట్స్ విషయంలో కూడా ఒప్పో యూజర్లకు బోలెడు ఆప్షన్లు ఇస్తోంది. ఈ ప్యాడ్ మినీ మొత్తం నాలుగు కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బేసిక్ 8GB+256GB నుండి మొదలై, 12GB+256GB, 12GB+512GB మరియు టాప్ ఎండ్ 16GB+512GB మోడల్స్ వరకు ఉండబోతున్నాయి. స్టోరేజ్ ఎక్కువగా కావాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి వార్త. ఇక కలర్స్ విషయానికి వస్తే మోనెట్ పర్పుల్, డాన్ గోల్డ్ మరియు మోచా బ్రౌన్ వంటి ట్రెండీ షేడ్స్లో ఈ ట్యాబ్లెట్ మెరిసిపోనుంది. ఈ రంగులు గ్యాడ్జెట్కు మరింత ప్రీమియం అప్పీల్ను ఇస్తాయి అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
అసలు ఈ ట్యాబ్లెట్ ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుందా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వచ్చే ఏప్రిల్ నెలలో చైనాలో ఒప్పో ఒక భారీ ఈవెంట్ను నిర్వహించబోతోంది. ఆ వేదికపై ఫైండ్ X9 అల్ట్రా మరియు ఫైండ్ X9s ప్రో స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు ఈ ఒప్పో ప్యాడ్ మినీ మరియు ప్యాడ్ 5 ప్రోలను లాంచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి కూడా త్వరగానే వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే దీని మీద ఉన్న హైప్ చూస్తుంటే మార్కెట్లోకి రాగానే ఈ మినీ ట్యాబ్లెట్ ఒక సంచలనం సృష్టిస్తుందని టెక్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంచనా వేస్తున్నారు.
మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఏంటంటే, వన్ప్లస్ కూడా తన ప్యాడ్ 3 ప్రో మరియు ప్యాడ్ మినీ వెర్షన్ల మీద వర్క్ చేస్తోంది. ఒప్పో ప్యాడ్ 5 ప్రో మరియు ప్యాడ్ మినీలను రీబ్రాండ్ చేసి వన్ప్లస్ పేరుతో గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చే ప్లాన్ ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి బ్రాండ్ ఏదైనా యూజర్లకు మాత్రం ఒక పవర్ఫుల్ కాంపాక్ట్ ట్యాబ్లెట్ దొరకడం గ్యారెంటీ. ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ట్రెండ్లో ఈ చిన్న సైజ్ ట్యాబ్లెట్స్ మళ్ళీ క్రేజ్ సంపాదించుకుంటాయో లేదో వేచి చూడాలి.