వన్ప్లస్ నుంచి సరికొత్త విప్లవం.. 55dB ANC, 54 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్తో నార్డ్ బడ్స్ 4 ప్రో లాంచ్
OnePlus Nord Buds 4 Pro: వన్ప్లస్ బ్రాండ్ అంటేనే నేటి యువతలో ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. కేవలం స్మార్ట్ఫోన్లకే పరిమితం కాకుండా, ఆడియో సెగ్మెంట్లో కూడా వన్ప్లస్ తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. తాజాగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన 'వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 4 ప్రో' ఇయర్ బడ్స్ ఇప్పుడు టెక్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మ్యూజిక్ లవర్స్, గేమర్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ లాంచ్ చేసిన ఈ బడ్స్, ప్రీమియం ఫీచర్లను బడ్జెట్ ధరలో అందిస్తున్నాయి. స్టైలిష్ లుక్ మరియు అదిరిపోయే పర్ఫార్మెన్స్తో ఈ జనరేషన్ యూజర్లను ఆకట్టుకోవడమే లక్ష్యంగా ఇవి రూపొందాయి. ముఖ్యంగా డిజైన్ పరంగా ఇవి చాలా స్లిమ్గా, చెవులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండి లాంగ్ యూసేజ్కి పక్కాగా సెట్ అవుతాయి.
ఈ కొత్త నార్డ్ బడ్స్ 4 ప్రోలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది వీటి ఆడియో క్వాలిటీ గురించి. ఇందులో ఉన్న డ్యూయల్ డ్రైవర్ సెటప్ వల్ల బేస్ చాలా డీప్గా ఉంటుంది, అదే సమయంలో వోకల్స్ క్లారిటీగా వినిపిస్తాయి. మీరు రాక్ మ్యూజిక్ విన్నా లేదా మెలోడీస్ విన్నా, ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్ సౌండ్ చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. నేటి తరం యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే హెవీ బేస్ ఎఫెక్ట్ను ఇవి అద్భుతంగా డెలివరీ చేస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇందులోని సౌండ్ ట్యూనింగ్ ఆప్షన్స్ వల్ల మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఆడియోను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కేవలం పాటలకే కాదు, సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు కూడా హోమ్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ను మన చెవుల వద్దకు తీసుకొస్తుంది.
ప్రస్తుత కాలంలో ఇయర్ బడ్స్కి 'యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్' ఫీచర్ చాలా కీలకం. బయట ట్రాఫిక్ సౌండ్లు లేదా ఆఫీసులో చుట్టూ ఉన్న గోల వినిపించకుండా ప్రశాంతంగా మ్యూజిక్ వినాలనుకునే వారికి ఇది ఒక వరం లాంటిది. వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 4 ప్రోలో దాదాపు 50 డెసిబుల్స్ వరకు నాయిస్ను కట్ చేసే సామర్థ్యం ఉంది. దీనివల్ల ప్రయాణాల్లో లేదా రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కూడా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు లేదా పాటలు వినవచ్చు. క్లారిటీ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఉండటానికి ఇందులో ఉన్న మూడు మైక్రోఫోన్లు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ను తగ్గించి మన వాయిస్ను అవతలి వారికి స్పష్టంగా వినిపిస్తాయి.
బ్యాటరీ లైఫ్ విషయంలో వన్ప్లస్ ఎప్పుడూ ఒక అడుగు ముందే ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే కేస్ సహాయంతో దాదాపు 40 గంటల వరకు ప్లేబ్యాక్ టైమ్ లభిస్తుంది. కాలేజీ స్టూడెంట్స్ లేదా ఆఫీస్ గోయర్స్ కోసం ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే పదే పదే ఛార్జింగ్ పెట్టే తలనొప్పి ఉండదు. ఇక ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పక్కర్లేదు, కేవలం పది నిమిషాల ఛార్జింగ్తో కొన్ని గంటల పాటు మ్యూజిక్ వినే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ నేటి ఫాస్ట్ లైఫ్ స్టైల్కి సరిగ్గా సరిపోతుంది. రాత్రంతా ఛార్జింగ్ పెట్టడం మర్చిపోయినా, ఉదయం రెడీ అయ్యే లోపు ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా వాడుకోవచ్చు.
గేమింగ్ అంటే ఇష్టపడే కుర్రాళ్ల కోసం ఇందులో 'లో లేటెన్సీ' మోడ్ ఇచ్చారు. పబ్జీ లేదా కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ వంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు సౌండ్ ఏమాత్రం డిలే లేకుండా రియల్ టైమ్లో వినిపిస్తుంది. దీనివల్ల గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ లెవల్కి వెళ్తుంది. అలాగే ఇవి వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉండటం వల్ల జిమ్లో వర్కవుట్స్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా వర్షంలో తడిసినా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మల్టీ-పాయింట్ కనెక్షన్ ఫీచర్ ద్వారా ఒకేసారి రెండు డివైజ్లకు కనెక్ట్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అంటే లాప్టాప్లో సినిమా చూస్తూనే మొబైల్కి వచ్చే కాల్స్ అటెండ్ చేయొచ్చు.
చివరగా ధర విషయానికి వస్తే, మిడ్-రేంజ్ బడ్జెట్లో ఇంతకంటే మంచి ఫీచర్లు ఉన్న బడ్స్ దొరకడం కష్టమే అని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వన్ప్లస్ తన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను కాపాడుకుంటూనే సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా ఈ ప్రొడక్ట్ను డిజైన్ చేసింది. అమెజాన్, వన్ప్లస్ అఫీషియల్ స్టోర్లలో ఇవి వివిధ కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. క్వాలిటీ, లుక్ , బ్యాటరీ బ్యాకప్ - ఈ మూడు కావాలనుకునే వారికి వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 4 ప్రో ఒక బెస్ట్ ఛాయిస్. మీరు గనుక కొత్తగా వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ కొనాలనుకుంటే, ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా వీటిని మీ లిస్టులో చేర్చుకోవచ్చు. నేటి యువత టేస్ట్కి ఇవి పక్కాగా సరిపోతాయి.