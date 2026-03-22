OnePlus Nord 6: వన్ప్లస్ నుంచి మైండ్ బ్లాకింగ్ ఫోన్.. ఏకంగా 9,000mAh బ్యాటరీతో వచ్చేస్తోంది!
OnePlus Nord 6: వన్ ప్లస్ అంటేనే యూత్లో ఒక విపరీతమైన క్రేజ్. ముఖ్యంగా నోర్డ్ సిరీస్ ఫోన్లు బడ్జెట్ మరియు ప్రీమియం ఫీచర్ల కలయికగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు రాబోతున్న 'వన్ ప్లస్ నోర్డ్ 6' గురించి ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో విడుదల కాబోతున్న ఈ ఫోన్, మునుపటి మోడల్స్ కంటే రెండింతలు మెరుగ్గా ఉండబోతోంది. ఒక బ్యాలెన్స్డ్ స్మార్ట్ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్.
ఈ ఫోన్ గురించి వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం దాని బ్యాటరీ. నోర్డ్ 6లో ఏకంగా 9,000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉండబోతున్నట్లు ఒక టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. వన్ ప్లస్ చరిత్రలోనే ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఇదే మొదటిసారి కానుంది. దీనికి తోడు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అంటే రెండు రోజులు వాడినా ఛార్జింగ్ అయిపోదు, మళ్ళీ ఛార్జ్ చేయడానికి కేవలం కొద్ది నిమిషాలే పడుతుంది.
గేమర్స్ కోసం వన్ ప్లస్ ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్ను వాడుతోంది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన 'G1 ఈ-స్పోర్ట్స్ వైఫై చిప్' ఉంటుంది. ఇది ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు నెట్వర్క్ స్లో అవ్వకుండా చూస్తుంది. స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తున్న 6.78 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే గేమింగ్ అనుభూతిని మరో లెవల్కు తీసుకెళ్తుంది.
కెమెరా పరంగా 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ను వాడుతున్నారు. వన్ ప్లస్ ఎప్పుడూ తన కెమెరా కలర్ సైన్స్పై దృష్టి పెడుతుంది, కాబట్టి నాచురల్ ఫోటోలు ఇష్టపడే వారికి ఇది నచ్చుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16తో రాబోతోంది. క్లీన్ అండ్ స్మూత్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చే ఆక్సిజన్ ఓఎస్ దీనికి అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
వన్ ప్లస్ నోర్డ్ 6 ప్రధానంగా రెండు వేరియంట్లలో రానుంది: 8GB ర్యామ్/256GB స్టోరేజ్, 12GB ర్యామ్/256GB స్టోరేజ్. రంగుల విషయానికి వస్తే బ్లాక్, మింట్, సిల్వర్ కలర్లలో ఈ ఫోన్ మెరిసిపోనుంది. చూడ్డానికి చాలా స్లిమ్గా ఉంటూనే, చేతిలో పట్టుకుంటే ఒక ప్రీమియం మెటాలిక్ ఫినిషింగ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఏప్రిల్ 7వ తేదీన ఈ ఫోన్ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ధర దాదాపు రూ.30,000 నుండి రూ.35,000 మధ్యలో ఉండవచ్చని అంచనా. ఇదే సమయంలో తక్కువ ధరలో నోర్డ్ CE 6 కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మంచి కెమెరా, సూపర్ ఫాస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మరియు అదిరిపోయే బ్యాటరీ బ్యాకప్ కావాలనుకునే యువతకు నోర్డ్ 6 బెస్ట్ డీల్ అవుతుంది.