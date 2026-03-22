OnePlus Ace 6 Ultra: షావోమీ, రెడ్మీలకు వణుకు పుట్టిస్తున్న వన్ ప్లస్
OnePlus Ace 6 Ultra: వన్ ప్లస్ తన ఏస్ (Ace) సిరీస్లో మరో పవర్ఫుల్ మోడల్ను చేర్చబోతోంది. అదే 'వన్ ప్లస్ ఏస్ 6 ఆల్ట్రా'. సాధారణంగా ఏస్ సిరీస్ చైనాలో లాంచ్ అయి, మన దగ్గర వేరే పేర్లతో విడుదలవుతుంటాయి. ఈ ఆల్ట్రా మోడల్ మాత్రం ప్యూర్ గేమింగ్ ఫోన్గా రాబోతోంది. రెడ్మీ కె90 ఆల్ట్రా వంటి ఫోన్లకు ఇది డైరెక్ట్ పోటీనివ్వబోతోంది. దీని స్పెసిఫికేషన్లు చూస్తుంటే టెక్ ప్రపంచం షాక్ అవ్వడం ఖాయం.
ఈ ఫోన్లో 6.8 అంగుళాల భారీ స్క్రీన్ ఉంటుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే 165Hz హై-రిఫ్రెష్ రేట్. ఇది మన కళ్ళకు చాలా స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ప్రొసెసర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ వాడబోతున్నారు. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన చిప్ కావడమే కాకుండా, పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
మీడియాటెక్ నుండి వస్తున్న ఈ ఫ్లాగ్షిప్ చిప్ ఏఐ (AI) ఫీచర్లతో నిండి ఉంటుంది. ఫోటోలు తీయడం నుండి బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ వరకు అంతా ఏఐ చూసుకుంటుంది. గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ లేకుండా, ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఈ చిప్ మేనేజ్ చేస్తుంది. వన్ ప్లస్ దీనికి తోడుగా ఒక స్పెషల్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అమర్చే అవకాశం ఉంది.
వన్ ప్లస్ కేవలం ఫోన్లకే పరిమితం కాకుండా, ఇదే లాంచ్లో రెండు కొత్త టాబ్లెట్లను కూడా ప్రవేశపెట్టబోతోంది. 'వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ 3 ప్రో' మరియు 'వన్ ప్లస్ ప్యాడ్ మినీ'. ప్యాడ్ 3 ప్రోలో 13.2 అంగుళాల భారీ డిస్ప్లే ఉంటే, ప్యాడ్ మినీ చిన్న సైజులో 8.8 అంగుళాల స్క్రీన్తో వస్తుంది. ఇవి రెండూ కూడా స్నాప్డ్రాగన్ లేటెస్ట్ చిప్లతో హై-ఎండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ను ఇస్తాయి.
ఏస్ 6 ఆల్ట్రా చూడటానికి చాలా అగ్రెసివ్ లుక్తో ఉండబోతోంది. ప్రీమియం గ్లాస్ బ్యాక్ మరియు మెటల్ ఫ్రేమ్ దీనికి ఒక రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. కలర్ ఆప్షన్లలో కూడా యువతకు నచ్చే డిఫరెంట్ షేడ్స్ను తీసుకురాబోతున్నారు. అలాగే ఇందులో వాడే యాంటెన్నా సిస్టమ్ వల్ల ఇండోర్స్ లో కూడా సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా క్లియర్ కాలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది.
ఈ ఫోన్ ఏప్రిల్ నెలలో చైనాలో అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి ఇది వన్ ప్లస్ 15T లేదా ఆర్ (R) సిరీస్ పేరుతో రావచ్చు. హై-క్వాలిటీ గేమింగ్, ప్రొఫెషనల్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేసే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక డ్రీమ్ డివైస్ అని చెప్పాలి. వన్ ప్లస్ ఫ్యాన్స్ ఈ రాక్షసుడి ఎంట్రీ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.