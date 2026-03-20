Home టెక్నాలజీOnePlus 15T: లూమో లెన్స్ పవర్.. వన్‌ప్లస్ 15T అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఇవే.!

Sai Teja
Published on: 20 March 2026 8:27 PM IST
X

OnePlus 15T: వన్ ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లంటేనే ఒక ఎమోషన్, ఇప్పుడు లేటెస్ట్‌గా వస్తున్న వన్ ప్లస్ 15T గురించి వస్తున్న లీక్స్ చూస్తుంటే టెక్ ప్రపంచంలో ప్రకంపనలు ఖాయమనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా గిజ్మోచైనా అందించిన తాజా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ కేవలం ఒక అప్‌గ్రేడ్ మాత్రమే కాదు, మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీని నెక్స్ట్ లెవల్‌కు తీసుకెళ్లే ఒక పవర్‌హౌస్ అని చెప్పొచ్చు. యువతను ఆకట్టుకునేలా డిజైన్ పరంగాను, పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగాను ఇందులో భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పుడూ తనదైన స్టైల్‌తో మార్కెట్‌ను రూల్ చేసే వన్ ప్లస్, ఈసారి కెమెరా విభాగంలో సరికొత్త ప్రయోగానికి సిద్ధమైపోయింది.

ఈ ఫోన్‌లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏమిటంటే, ఇందులో వినియోగిస్తున్న సరికొత్త "లూమో" పెరిస్కోప్ లెన్స్ టెక్నాలజీ. సాధారణంగా మనం దూరంగా ఉన్న వస్తువులను జూమ్ చేసినప్పుడు ఫోటో క్వాలిటీ పడిపోతుంటుంది, కానీ ఈ లూమో లెన్స్ ద్వారా అత్యంత క్లారిటీతో కూడిన జూమింగ్ సాధ్యమవుతుంది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన షాట్స్ తీయడానికి ఈ టెక్నాలజీ ప్రాణం పోస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఫోటోలు, రీల్స్ షేర్ చేసే నేటి తరం కుర్రాళ్లకు ఈ ఫీచర్ ఒక వరం లాంటిదని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.

కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్ విషయంలో కూడా వన్ ప్లస్ ఈసారి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. గత వెర్షన్ల కంటే మరింత ప్రీమియంగా, స్టైలిష్‌గా ఉండేలా ఈ ఫోన్ వెనుక భాగాన్ని తీర్చిదిద్దారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ అంటే కేవలం కాలింగ్ కోసం మాత్రమే కాదు, అదొక ఫ్యాషన్ స్టేట్‌మెంట్ అని నమ్మే వాళ్ల కోసం ఈ మోడల్ ఒక ఐకానిక్ లుక్ ఇవ్వబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆ లూమో పెరిస్కోప్ సెన్సార్ అమర్చిన తీరు ఫోన్‌కు ఒక ప్రొఫెషనల్ కెమెరా లుక్‌ను తీసుకువచ్చింది. ఇది చూస్తుంటే వన్ ప్లస్ తన పాత రికార్డులను తానే బ్రేక్ చేయబోతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

సాంకేతికపరంగా చూస్తే, ఈ ఫోన్ కేవలం కెమెరా మీద మాత్రమే కాకుండా ఓవరాల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టింది. లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్, సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఎలాగూ ఉంటాయి, కానీ ఈ కెమెరా అప్‌డేట్ మాత్రం గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది. ఫోటోగ్రఫీ మీద ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు, వ్లాగర్స్ మరియు టెక్ లవర్స్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఫీచర్లను డెవలప్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న ఇతర బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా వన్ ప్లస్ 15T తన అస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటోంది, ఇది కచ్చితంగా యూజర్లకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.

మనం జీవిస్తున్న ఈ ఫాస్ట్ జనరేషన్‌లో ప్రతిదీ ఇన్‌స్టంట్‌గా, హై క్వాలిటీతో ఉండాలని కోరుకుంటాం. వన్ ప్లస్ 15T అదే సూత్రాన్ని పాటిస్తూ, యూజర్ల అవసరాలను అర్థం చేసుకుని ముందుకు వస్తోంది. లూమో పెరిస్కోప్ సెన్సార్ అనేది కేవలం ఒక టెక్నికల్ పదమే కాదు, అది రేపటి తరం ఫోటోగ్రఫీకి ఒక నిదర్శనం. ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా దూరంగా ఉన్న అద్భుత దృశ్యాలను మన జేబులోకి తీసుకురావడమే ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. దీనివల్ల ఇకపై భారీ కెమెరాలను మోయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ప్రొఫెషనల్ ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు.

మొత్తానికి వన్ ప్లస్ 15T గురించి వస్తున్న ఈ వార్తలు టెక్ లవర్స్‌లో భారీ అంచనాలను పెంచేశాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అఫీషియల్‌గా లాంచ్ అయిన తర్వాత దాని అసలు పవర్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. ట్రెండీ లుక్, పవర్‌ఫుల్ కెమెరా, మరియు స్పీడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ కలిపి ఈ ఫోన్‌ను ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీగా మార్చబోతున్నాయి. మీరు కూడా మీ ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్‌కి తీసుకెళ్లాలనుకుంటే, ఈ ఫోన్ కోసం మరికొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయడం మంచిది. వన్ ప్లస్ నుంచి రాబోతున్న ఈ 'లూమో' మ్యాజిక్ కోసం ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X