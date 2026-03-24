OnePlus 15T: వచ్చేసిందయ్యో బాహుబలి ఫోన్.. బ్యాటరీ, ఫీచర్లతోనే పిచ్చెక్కిస్తోందిగా.. ధరెంతంటే?

OnePlus 15T Launch: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్‌ప్లస్ తన సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ మొబైల్ వన్‌ప్లస్ 15Tని చైనా మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇండస్ట్రీలోనే ఓ సంచలనంగా మారింది. పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ మాత్రమే కాదు, బెస్ట్ కెమెరా ఫీచర్లతో ఫిదా చేస్తోంది.

Venkat
Published on: 24 March 2026 8:21 PM IST
OnePlus 15T Launch: ప్రముఖ సాంకేతిక దిగ్గజం వన్‌ప్లస్ తన అత్యంత శక్తివంతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్ 'వన్‌ప్లస్ 15T'ని మంగళవారం అధికారికంగా విడుదల చేసింది. రికార్డు స్థాయి బ్యాటరీ సామర్థ్యం, అత్యున్నత నాణ్యత కలిగిన కెమెరాలు, మెరుపు వేగంతో పనిచేసే ప్రాసెసర్‌తో వచ్చిన ఈ ఫోన్, స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. దీని ధర, విశేషాలు ఓసారి చూద్దాం..

వన్‌ప్లస్ 15T స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధానంగా దాని బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఇందులో 7,500mAh సామర్థ్యం కలిగిన గ్లేసియర్ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 22 గంటల పాటు నిరంతరంగా వీడియోలు చూడొచ్చు. దీనికి తోడు 100 వాట్ల వేగవంతమైన వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50 వాట్ల వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం ఉంది. డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, 6.32 ఇంచుల అమోలెడ్ స్క్రీన్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో లభిస్తుంది. ఇది గేమింగ్ ప్రియులకు అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.

కెమెరా, సాంకేతికత..

ఫోన్ వెనుక భాగంలో రెండు పవర్ ఫుల్ 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. మెయిన్ కెమెరా సోనీ సెన్సార్‌తో రాగా, రెండోది పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్‌తో 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్ సౌకర్యాన్ని కలిగి ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కేటాయించారు. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 16GB వరకు ర్యామ్, 1TB వరకు అంతర్గత నిల్వ సామర్థ్యం కలదు. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 16తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది.

ధర, లభ్యత..

వన్‌ప్లస్ 15T వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ప్రాథమిక వేరియంట్ (12GB+256GB) ధర చైనా కరెన్సీ ప్రకారం 4,299 యువాన్లు, అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 58,000. హైఎండ్ వేరియంట్ (16GB+1TB) ధర సుమారు రూ. 78,000 గా నిర్ణయించారు. ఈ ఫోన్ మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. మార్చి 25 నుంచి చైనాలో అమ్మకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్, భారత్‌లో దీని విడుదలపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.

హైఎండ్ సేఫ్టీ..

వినియోగదారుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఫోన్‌కు అత్యున్నత స్థాయి రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. ఇది నీటిలో పడినా, ధూళి సోకినా పాడవకుండా ఉండేలా పటిష్టమైన రక్షణ కవచాన్ని కలిగి ఉంది. దీని బరువు కేవలం 194 గ్రాములు మాత్రమే ఉండటం విశేషం.

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

